"Прикра помилка": видавництво переробило 41 тисячу підручників з картою України без Криму (відео)

Школярі 7 класу отримають виправлений та оновлений підручник з української мови, у якому була іконка України була без Криму. Видавництво власним коштом перевидало понад 41 тис. примірників.

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Видавництво "Літера" перепросило за помилку у підручнику з української мови для 7 класу, у якому була карта України без Криму. Наклад повністю передрукували, а засновник видавництва Сергій Макаревич на відео розповів, що сталася помилка, і вони беруть на себе всю відповідальність. На конвеєрі в типографії друкуються нові підручники з правильними контурами України, які незабаром отримають школярі. Про позицію видавництва ідеться на відео, опублікованому на YouTube-каналі.

Карта України без Криму - пояснення видавництва "Літера"

Макаревич звернувся до колег, батьків та вчителів, і заявив, що видавництво припустилося "прикрої технічної помилки". Компанія виправила її і повністю перевидала наклад підручника з картою України без Криму. У підручнику вже правильна іконка: на відео показали третю сторінку з синьо-жовтим орнаментом та з правильними елементами української державної символіки. Крім виправлення цієї помилки, книгу також допрацювали й оновили, заявив Макаревич.

"Цей підручник оновлено та допрацьовано. Вже відправляються до шкіл по всій Україні. Свою помилку ми виправляємо за рахунок якісних змін. Ми власним коштом друкуємо виправлений наклад та відправляємо до освітніх закладів. Хочу запевнити вас, проблему вирішено, а нові підручники вже готові для використання в школах", — сказав засновник видавництва.

На відео також пояснюється, що випадок нагадав про важливість усіх дрібниць під час роботи. Крім того, чути заклики до вчителів та батьків скористатися новим підручником і "допомогти учням не тільки поглибити знання, а й розвинути любов до української мови". Також Макаревич запевнив, що відкритий до діалогу та зворотного зв'язку.

"Спільними зусиллями ми можемо створити найкращі умови для навчання наших дітей, "Літера" вдячна вам за довіру, ми продовжимо випускати кращих підручників в Україні, та будемо доводити це знову і знову", — підсумував засновник.

Карта України без Криму — деталі

Зазначимо, 8 вересня Фокус писав про обговорення у соцмережах підручника з української мови, у якому на третій сторінці помітили карту України без Криму (наклад — 41 620 прим.). На подію відреагувала співавторка Анастасія Онатій, яка заявила, що стався недогляд і закликала почати флешмоб серед учнів. Суть флешмобу полягав у тому, щоб кожен самостійно домалював півострів, якого не вистачало в орнаменті. Тим часом верстальники пояснили, що скористалися "зручним" зображенням зі стоків. У зображення — два варіанти, якими можуть одразу скористатись і в Україні, і в РФ, яка окупувала Крим.

Карта України без Криму - сторінка підручника

Нагадуємо, у січні 2024 року у ефірі телемарафону показали карту РФ, на якій Крим був позначений російським. Тим часом у ЗМІ опублікували незвичні кадри з президентом України Володимиром Зеленським, який наче роздвоївся на засіданні ООН.