Український підручник вперше отримав престижну міжнародну нагороду, деталі (фото)

Підручник "обігнав" 60 інших навчальних матеріалів від 27 видавництв з інших країн.

Підручник з німецької мови для 2 класу Світлани Сотникової та Ганни Гоголєвої видавництва "Ранок" здобув золоту відзнаку Best European Learning Materials Awards (BELMA) в категорії навчальні матеріали для учнів 8-12 років. Це перша нагорода для країни на престижній премії для навчальних матеріалів, повідомило Міністерство освіти та науки України.

"Ми були приємно здивовані, коли дізналися, що наше видання назвали одним із найкращих у Європі. Ця нагорода є визнанням наших зусиль, вона надихає і мотивує нас до подальшої роботи", — зазначила співавторка підручника "Німецька мова. 2 клас" Ганна Гоголєва.

На сайті премії BELMA указано, що підручник залучає учнів вивчати іноземну мову. Завдяки різноманітним темам у дітей підвищується мотивація та взаємодія.

"Продукт має послідовний, захоплюючий стиль та містить актуальні теми, пов'язані з реальним життєвим досвідом. Граматика добре інтегрована у вправи з чіткими навчальними цілями, інтерактивним зворотним зв’язком і спільними кінцевими проєктами", — зазначено на сайті проєкту.

Там зазначено, що підручник доступний для учнів з обмеженими можливостями. Це робить його інклюзивним та адаптованим.

Фото: МОН

В МОН додали, що цього року до коротких списків BELMA потрапив ще один підручник Світлани Сотникової та Ганни Гоголєвої — "Німецька мова. 7 клас". Видання стало номінантом на головну відзнаку в третій категорії премії.

Нагороди вручали на Франкфуртському книжкового ярмарку. Переможці отримують право використовувати логотип премії на обкладинках своїх матеріалів, що є підтвердженням якості видання.

BELMA: що відомо про конкурс

Best European Learning Materials Awards (BELMA) — це одна з найпрестижніших відзнак для навчальних видань. З 2011 року нагороду вручають найкращим освітнім матеріалам у Європі. Організатори премії — Європейська Асоціація освітніх видавництв, Міжнародна асоціація з вивчення підручників і навчальних медіа, а також Франкфуртський книжковий ярмарок.

Щороку в конкурсі беруть участь десятки видавництв із європейських країн. Цьогоріч журі премії, до складу якого ввійшли викладачі провідних університетів Європи, видавці та експерти з навчання, оцінювали приблизно 60 навчальних матеріалів від 27 видавництв. Під час відбору найкращих видань враховують доступність матеріалу, оформлення, якість вмісту та орієнтацію на потреби учня.

"За своїм рівнем BELMA така ж важлива, як і Букерівська премія у світі літератури та Пулітцерівська — у світі журналістики. Це дуже символічна та важлива відзнака, і не лише для нашої команди, а для всієї України. Бо вона підтверджує, що наша освіта нарешті наближається до європейського рівня, а наші підручники навіть можуть конкурувати з кращими навчальними виданнями інших країн", — наголосив генеральний директор видавництва "Ранок" Віктор Круглов.

Нагадаємо, нещодавно у мережі виникла дискусія через текст гімну України в підручнику з української літератури для 6 класу. Жінку здивували слова вірша, які відрізняються від тих, що виконуються в пісні.

Нагадаємо, на початку вересня в мережі виникло обговорення підручника з української мови, у якому на третій сторінці помітили карту України без Криму (наклад — 41 620 прим.). Пізніше видавництво "Літера" перепросило за помилку у підручнику, наклад повністю передрукували, а засновник видавництва розповів, що сталася помилка.