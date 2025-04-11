"Була пряма вказівка": з російських підручників прибрали будь-які згадки про Україну, — ЗМІ

Зі шкільного підручника з російської літератури прибрали будь-які згадки про Україну, зокрема з творів уродженця Полтавської області Миколи Гоголя.

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Про це пише російське видання "Верстка".

Так з підручника з літератури для 5-9 класів за авторством Віри Коровіної під час перевидання 2023 року прибрали згадки про зв'язок з Україною письменника Миколи Гоголя, який народився у Полтавській області.

"Була пряма вказівка редакції "Просвіти": у підручниках не повинно бути слів "Київ", "Україна" та інших. У них були дуже стислі терміни, мало не два місяці", — розповіла колишня співробітниця видавництва "Просвіта".

Крім того, у версії підручника 2019 року зазначено, що "Гоголь познайомився з народним життям і побутом українського села, палко полюбив українські казки, пісні, перекази".

А у перевиданні 2023 року вказано лише, що "Гоголь познайомився з життям і побутом села, гаряче полюбив народні казки, пісні, перекази".

Також із текстів творів Гоголя вирізано епізоди, пов'язані з Україною.

Наприклад, із "Ночі перед Різдвом" вилучено наступну згадку про Україну: "Як же, мамо! адже людині, сама знаєш, без жінки не можна жити… Є такі, що мають дружин у Польщі; є такі, що мають дружин в Україні; є такі, що мають дружин і в Туреччині".

А у відредагованій версії "Тараса Бульби" вилучено фрагменти, що показують звірства козаків щодо мирних польських жителів.

Нагадаємо, у листопаді 2024 український підручник вперше отримав престижну міжнародну нагороду.

У квітня 2024 видавництво переробило 41 тисячу підручників з картою України без Криму.