"Носили 25-килограммовые мешки": беженка из КНДР рассказала правду о северокорейских школах

Учебный день школьников Северной Кореи начинается с ритуальной уборки пыли с портретов правящей в этой стране династии Кимов, а важнейшим предметом является "история детства" и "революционная история".

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Об этом рассказала 23-летняя женщина, которая недавно сбежала из КНДР и сейчас находится и столице Южной Кореи — Сеуле, пишет Mirror.

"Важнейшими предметами являются "История детства и революционная история" семьи Ким. Даже если ученик отлично владеет корейским, английским, математикой, историей, естественными науками, физической культурой или искусством, его общая оценка зависит от успеваемости по этим идеологическим предметам", — рассказала женщина.

По её словам, каждый учебный день начинался с ритуальной уборки пыли с портретов династии Кимов и пения песен верности. Всего было по семь уроков в день, из которых два-три посвящены изучению династии Кимов. А каждую субботу проводилась дополнительная "сессия самокритики", где ученики признавали свои идейные недостатки.

После уроков ученики вынуждены по три-четыре часа работать физически, прежде чем идти домой.

В частности, в школе, где училась женщина, учеников заставляли выравнивать каменистый школьный двор, засыпав его песком.

"Это часто занимало три-четыре часа после школы каждый день. Мне приходилось носить 25-килограммовые мешки, наполненные песком и камнями, что было чрезвычайно тяжело", — отметила беженка.

По ее словам, финансовые затраты на реализацию этого проекта также ложились на семейный бюджет школьников.

Зимой учебный день начинался с того, что ученики должны были самостоятельно убирать снег. После снегопадов учебный процесс обычно начинался со второго или даже третьего урока.

Женщина также рассказала, что для школьной системы КНДР физическое насилие над детьми является обыденным делом. В частности, одну из подруг рассказчицы классная руководительница избила, потому что она якобы сильно шумела во время уборки помещения после уроков.

"Учительница схватила ее за волосы, ударила и бросила об учительский стол. Она плакала и умоляла о прощении. Позже ее родители посетили школу и получили извинения от учителя, но инцидент не рассматривался как серьезная проблема. Это был лишь один из многих распространенных случаев школьного насилия", — пояснила беженка.

Кроме того, северокорейским детям рассказывают, что США — это "вечный враг", с которым КНДР не может сосуществовать, а Южную Корею изображают как "бедную и голодающую" страну под американским ботинком.

Напомним, 16 апреля аналитики рассказали, сколько КНДР заработала на войне в Украине.

Фокус также писал о том, что в список ЮНЕСКО впервые попал объект из Северной Кореи.