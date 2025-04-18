"Носили 25-кілограмові мішки": біженка з КНДР розповіла правду про північнокорейські школи

Навчальний день школярів Північної Кореї починається з ритуального прибирання пилу з портретів правлячої у цій країні династії Кімів, а найважливішим предметом є "історія дитинства" та "революційна історія".

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Про це розповіла 23-річна жінка, яка нещодавно втекла з КНДР і наразі перебуває і столиці Південної Кореї — Сеулі, пише Mirror.

"Найважливішими предметами є "Історія дитинства та революційна історія" родини Кім. Навіть якщо учень відмінно володіє корейською, англійською, математикою, історією, природничими науками, фізичною культурою чи мистецтвом, його загальна оцінка залежить від успішності з цих ідеологічних предметів", — розповіла жінка.

За її словами, кожен навчальний день починався з ритуального прибирання пилу з портретів династії Кімів і співу пісень вірності. Загалом було по сім уроків на день, з яких два-три присвячені вивченню династії Кімів. А щосуботи проводилась додаткова "сесія самокритики", де учні визнавали свої ідейні недоліки.

Після уроків учні змушені по три-чотири години працювати фізично, перш ніж йти додому.

Зокрема у школі, де навчалася жінка, учнів змушували вирівнювати кам’янисте шкільне подвір’я, засипавши його піском.

"Це часто займало три-чотири години після школи щодня. Мені доводилося носити 25-кілограмові мішки, наповнені піском і камінням, що було надзвичайно важко", — зазначила біженка.

За її словами, фінансові витрати на реалізацію цього проєкту також лягали на сімейний бюджет школярів.

Взимку навчальний день починався з того, що учні повинні були самостійно прибирати сніг. Після снігопадів навчальний процес зазвичай починався з другого чи навіть третього уроку.

Жінка також розповіла, що для шкільної системи КНДР фізичне насильство над дітьми є буденною справою. Зокрема, одну з подруг оповідачки класна керівниця побила, тому що вона нібито сильно шуміла під час прибирання приміщення після уроків.

"Вчителька схопила її за волосся, вдарила та кинула об учительський стіл. Вона плакала і благала пробачення. Пізніше її батьки відвідали школу та отримали вибачення від учителя, але інцидент не розглядався як серйозна проблема. Це був лише один із багатьох поширених випадків шкільного насильства", — пояснила біженка.

Крім того, північнокорейським дітям розповідають, що США — це "вічний ворог", з яким КНДР не може співіснувати, а Південну Корею зображають як "бідну та голодуючу" країну під американським черевиком.

Нагадаємо, 16 квітня аналітики розповіли, скільки КНДР заробила на війні в Україні.

Фокус також писав про те, що до списку ЮНЕСКО вперше потрапив об'єкт з Північної Кореї.