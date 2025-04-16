Священна гора Кім Чен Ина: до списку ЮНЕСКО вперше потрапив об'єкт з Північної Кореї

Гора Пекту на території КНДР отримала статус глобального геопарку ЮНЕСКО. Це перша локація з таким статусом на території Північної Кореї.

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Про це повідомляє CNN.

Пекту є діючим стратовулканом на кордоні між Північною Кореєю та Китаєм та найвищою вершиною Корейського півострова. Проте уряд КНДР тримає її на такому самому режимі ізоляції, як і решту країни, – зокрема, журналіст CNN Вілл Ріплі зауважує, що йому пощастило відвідати її у 2017 році у числі небагатьох західних журналістів. Чи зміниться ситуація після надання статусу ЮНЕСКО – наразі неясно.

Навколо гори Пекту зосереджено багато місцевих міфів. Її вважають місцем народження Тангуна – міфічного засновника першої корейської держави. А державна пропаганда нинішньої КНДР стверджує, що родина Кімів, яка утримує владу ще з середини минулого століття, походить від "священної крові Пекту".

Очільник Північної Кореї Кім Чен Ин не раз підіймався на Пекту, і зазвичай це було пов’язано із важливими для КНДР подіями. Наприклад, сходження Кім Чен Ина на Пекту відбувалося у 2013 році, напередодні розстрілу його дядька Чан Сон Тхека. Також Кім Чен Ин підіймався на гору перед ядерними випробуваннями 2016 року.

У 2018-му Кім дозволив піднятися на Пекту тодішньому президенту Південної Кореї Мун Чже Іну – у період недовгого пом’якшення відносин між двома Кореями.

Також ми писали, що Північна Корея будує військовий корабель, який може стати найбільшим у світі. Будівництво проходить у верфі Nampo на західному узбережжі країни, приблизно за 60 кілометрів на південний захід від Пхеньяна.

Раніше стало відомо, що КНДР "запозичила" у Росії модель літака А-50 і створила за його основою власний літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління.