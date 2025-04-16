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Світ

Священна гора Кім Чен Ина: до списку ЮНЕСКО вперше потрапив об'єкт з Північної Кореї

Кім Чен Ин, КНДР, диктатор, Північна Корея, гора, вершник
Кім Чен Ин не раз підіймався на гору Пекту

Гора Пекту на території КНДР отримала статус глобального геопарку ЮНЕСКО. Це перша локація з таким статусом на території Північної Кореї.

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Про це повідомляє CNN.

Пекту є діючим стратовулканом на кордоні між Північною Кореєю та Китаєм та найвищою вершиною Корейського півострова. Проте уряд КНДР тримає її на такому самому режимі ізоляції, як і решту країни, – зокрема, журналіст CNN Вілл Ріплі зауважує, що йому пощастило відвідати її у 2017 році у числі небагатьох західних журналістів. Чи зміниться ситуація після надання статусу ЮНЕСКО – наразі неясно.

Навколо гори Пекту зосереджено багато місцевих міфів. Її вважають місцем народження Тангуна – міфічного засновника першої корейської держави. А державна пропаганда нинішньої КНДР стверджує, що родина Кімів, яка утримує владу ще з середини минулого століття, походить від "священної крові Пекту".

Очільник Північної Кореї Кім Чен Ин не раз підіймався на Пекту, і зазвичай це було пов’язано із важливими для КНДР подіями. Наприклад, сходження Кім Чен Ина на Пекту відбувалося у 2013 році, напередодні розстрілу його дядька Чан Сон Тхека. Також Кім Чен Ин підіймався на гору перед ядерними випробуваннями 2016 року.

У 2018-му Кім дозволив піднятися на Пекту тодішньому президенту Південної Кореї Мун Чже Іну – у період недовгого пом’якшення відносин між двома Кореями.

Також ми писали, що Північна Корея будує військовий корабель, який може стати найбільшим у світі. Будівництво проходить у верфі Nampo на західному узбережжі країни, приблизно за 60 кілометрів на південний захід від Пхеньяна.

Раніше стало відомо, що КНДР "запозичила" у Росії модель літака А-50 і створила за його основою власний літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління.