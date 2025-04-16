Священная гора Ким Чен Ына: в список ЮНЕСКО впервые попал объект из Северной Кореи

Гора Пэкту на территории КНДР получила статус глобального геопарка ЮНЕСКО. Это первая локация с таким статусом на территории Северной Кореи.

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Об этом сообщает CNN.

Пэкту является действующим стратовулканом на границе между Северной Кореей и Китаем и самой высокой вершиной Корейского полуострова. Однако правительство КНДР держит ее на таком же режиме изоляции, как и остальную часть страны, — в частности, журналист CNN Уилл Рипли отмечает, что ему посчастливилось посетить ее в 2017 году в числе немногих западных журналистов. Изменится ли ситуация после предоставления статуса ЮНЕСКО — пока неясно.

Вокруг горы Пэкту сосредоточено много местных мифов. Ее считают местом рождения Тангуна — мифического основателя первого корейского государства. А государственная пропаганда нынешней КНДР утверждает, что семья Кимов, которая удерживает власть еще с середины прошлого века, происходит от "священной крови Пэкту".

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын не раз поднимался на Пэкту, и обычно это было связано с важными для КНДР событиями. Например, восхождение Ким Чен Ына на Пэкту происходило в 2013 году, накануне расстрела его дяди Чан Сон Тхэка. Также Ким Чен Ын поднимался на гору перед ядерными испытаниями 2016 года.

В 2018-м Ким позволил подняться на Пэкту тогдашнему президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину — в период недолгого смягчения отношений между двумя Кореями.

Также мы писали, что Северная Корея строит военный корабль, который может стать крупнейшим в мире. Строительство проходит в верфи Nampo на западном побережье страны, примерно в 60 километрах к юго-западу от Пхеньяна.

Ранее стало известно, что КНДР "позаимствовала" у России модель самолета А-50 и создала на его основе собственный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления.