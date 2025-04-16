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Мир

Священная гора Ким Чен Ына: в список ЮНЕСКО впервые попал объект из Северной Кореи

Ким Чен Ын, КНДР, диктатор, Северная Корея, гора, всадник
Ким Чен Ын не раз взбирался на гору Пэкту

Гора Пэкту на территории КНДР получила статус глобального геопарка ЮНЕСКО. Это первая локация с таким статусом на территории Северной Кореи.

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Об этом сообщает CNN.

Пэкту является действующим стратовулканом на границе между Северной Кореей и Китаем и самой высокой вершиной Корейского полуострова. Однако правительство КНДР держит ее на таком же режиме изоляции, как и остальную часть страны, — в частности, журналист CNN Уилл Рипли отмечает, что ему посчастливилось посетить ее в 2017 году в числе немногих западных журналистов. Изменится ли ситуация после предоставления статуса ЮНЕСКО — пока неясно.

Вокруг горы Пэкту сосредоточено много местных мифов. Ее считают местом рождения Тангуна — мифического основателя первого корейского государства. А государственная пропаганда нынешней КНДР утверждает, что семья Кимов, которая удерживает власть еще с середины прошлого века, происходит от "священной крови Пэкту".

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын не раз поднимался на Пэкту, и обычно это было связано с важными для КНДР событиями. Например, восхождение Ким Чен Ына на Пэкту происходило в 2013 году, накануне расстрела его дяди Чан Сон Тхэка. Также Ким Чен Ын поднимался на гору перед ядерными испытаниями 2016 года.

В 2018-м Ким позволил подняться на Пэкту тогдашнему президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину — в период недолгого смягчения отношений между двумя Кореями.

Также мы писали, что Северная Корея строит военный корабль, который может стать крупнейшим в мире. Строительство проходит в верфи Nampo на западном побережье страны, примерно в 60 километрах к юго-западу от Пхеньяна.

Ранее стало известно, что КНДР "позаимствовала" у России модель самолета А-50 и создала на его основе собственный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления.