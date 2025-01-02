Мастодонт, що старіє: у мозку знайшли ділянки, які найбільше схильні до вікових змін

Вчені створили революційну карту мозку, яка показує, що різні типи клітин мозку старіють по-різному. У дослідженні підкреслюється, що клітини, які контролюють гормони, особливо схильні до вікових змін.

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Під час дослідження аналізувалися окремі клітини мозку мишей, порівнювалися "молоді" двомісячні особини з "літніми" 18-місячними. Сфокусувавшись на 16 великих областях мозку, що становлять 35% від загального обсягу мозку миші, вчені виявили різні схеми генетичної активності. У той час як у нейронних ланцюгах спостерігалося зниження активності нейронів і гліальних клітин, що їх підтримують, імунні та запальні гени в клітинах мозку з віком ставали активнішими, пише News Medical.

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За словами доктора Річарда Ходса, директора Національного інституту старіння, "Старіння — найважливіший фактор ризику розвитку хвороби Альцгеймера і багатьох інших руйнівних захворювань мозку. Отримані результати дають змогу скласти детальну карту того, які клітини мозку можуть бути найбільш схильні до впливу старіння".

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Примітно, що клітини, які оточують третій шлуночок гіпоталамуса, продемонстрували найбільші зміни генетичної активності. У цих областях, необхідних для регуляції таких функцій організму, як голод, сон і температура, спостерігалася підвищена імунна активність і зниження функцій нейронних ланцюгів. Дослідники пов'язали ці зміни з раніше отриманими даними про метаболізм і старіння, підкріпивши теорії про вплив дієти, такої як переривчасте голодування, на збільшення тривалості життя.

Це нове картування на рівні клітин може змінити підходи до вивчення та лікування вікових захворювань мозку. Виявивши найбільш чутливі до віку клітини, дослідники зможуть розробити терапію, націлену на конкретні вразливі місця. Ці результати також дають змогу зрозуміти метаболічні та гормональні зміни, пов'язані зі старінням, і усунути прогалини в розумінні здоров'я людського мозку.

Раніше Фокус писав про виявлення рідкісного гена, що дає надію на лікування хвороби Альцгеймера. Відкриття колумбійця, який десятиліттями не піддавався хворобі Альцгеймера, незважаючи на генетичну схильність, призвело до інтригуючих відкриттів у нашому розумінні цього захворювання.

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