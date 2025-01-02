Стареющий мастодонт: в мозгу нашли области, которые больше всего подвержены возрастным изменениям

Ученые создали революционную карту мозга, которая показывает, что различные типы клеток мозга стареют по-разному. В исследовании подчеркивается, что клетки, контролирующие гормоны, особенно подвержены возрастным изменениям.

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В ходе исследования анализировались отдельные клетки мозга мышей, сравнивались "молодые" двухмесячные особи с "пожилыми" 18-месячными. Сфокусировавшись на 16 обширных областях мозга, составляющих 35% от общего объема мозга мыши, ученые обнаружили различные схемы генетической активности. В то время как в нейронных цепях наблюдалось снижение активности нейронов и поддерживающих их глиальных клеток, иммунные и воспалительные гены в клетках мозга с возрастом становились более активными, пишет News Medical.

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По словам доктора Ричарда Ходса, директора Национального института старения, "Старение — важнейший фактор риска развития болезни Альцгеймера и многих других разрушительных заболеваний мозга. Полученные результаты позволяют составить подробную карту того, какие клетки мозга могут быть наиболее подвержены влиянию старения".

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Примечательно, что клетки, окружающие третий желудочек гипоталамуса, продемонстрировали наибольшие изменения генетической активности. В этих областях, необходимых для регуляции таких функций организма, как голод, сон и температура, наблюдалась повышенная иммунная активность и снижение функций нейронных цепей. Исследователи связали эти изменения с ранее полученными данными о метаболизме и старении, подкрепив теории о влиянии диеты, такой как прерывистое голодание, на увеличение продолжительности жизни.

Это новое картирование на уровне клеток может изменить подходы к изучению и лечению возрастных заболеваний мозга. Выявив наиболее чувствительные к возрасту клетки, исследователи смогут разработать терапию, нацеленную на конкретные уязвимые места. Эти результаты также позволяют понять метаболические и гормональные изменения, связанные со старением, и устранить пробелы в понимании здоровья человеческого мозга.

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