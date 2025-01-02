Стареющий мастодонт: в мозгу нашли области, которые больше всего подвержены возрастным изменениям
Ученые создали революционную карту мозга, которая показывает, что различные типы клеток мозга стареют по-разному. В исследовании подчеркивается, что клетки, контролирующие гормоны, особенно подвержены возрастным изменениям.
В ходе исследования анализировались отдельные клетки мозга мышей, сравнивались "молодые" двухмесячные особи с "пожилыми" 18-месячными. Сфокусировавшись на 16 обширных областях мозга, составляющих 35% от общего объема мозга мыши, ученые обнаружили различные схемы генетической активности. В то время как в нейронных цепях наблюдалось снижение активности нейронов и поддерживающих их глиальных клеток, иммунные и воспалительные гены в клетках мозга с возрастом становились более активными, пишет News Medical.
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По словам доктора Ричарда Ходса, директора Национального института старения, "Старение — важнейший фактор риска развития болезни Альцгеймера и многих других разрушительных заболеваний мозга. Полученные результаты позволяют составить подробную карту того, какие клетки мозга могут быть наиболее подвержены влиянию старения".Важно
Примечательно, что клетки, окружающие третий желудочек гипоталамуса, продемонстрировали наибольшие изменения генетической активности. В этих областях, необходимых для регуляции таких функций организма, как голод, сон и температура, наблюдалась повышенная иммунная активность и снижение функций нейронных цепей. Исследователи связали эти изменения с ранее полученными данными о метаболизме и старении, подкрепив теории о влиянии диеты, такой как прерывистое голодание, на увеличение продолжительности жизни.
Это новое картирование на уровне клеток может изменить подходы к изучению и лечению возрастных заболеваний мозга. Выявив наиболее чувствительные к возрасту клетки, исследователи смогут разработать терапию, нацеленную на конкретные уязвимые места. Эти результаты также позволяют понять метаболические и гормональные изменения, связанные со старением, и устранить пробелы в понимании здоровья человеческого мозга.
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