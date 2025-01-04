Розкрили ключ до безсмертя: вчені з'ясували, чому постільні клопи майже не вбивані

Постільні клопи вже багато десятиліть тероризують сотні тисяч сімей по всьому світу, продовжуючи еволюціонувати в більш жахливих шкідників. Однак нещодавно вчені змогли підібратися до розгадки їхньої переваги, що захищає їх від смерті.

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Постільні клопи, давно відомі своєю живучістю і знищенням комфорту людей, в оселі яких їм пощастило підселитися, останніми роками становлять дедалі більшу проблему через свою зростаючу стійкість до поширених інсектицидів. Нещодавно вченим вдалося підібратися до розкриття секрету їхнього своєрідного безсмертя і ключовим фактором тут виявилася їхня генетика, пише Cosmos.

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У новому дослідженні, опублікованому в журналі Insects, вчені розглянули генетичні основи стійкості клопів, що дозволило їм зробити значні висновки, які можуть визначити майбутні стратегії боротьби зі шкідниками. Дослідники порівняли дві популяції постільних клопів: один лабораторний штам із Нагасакі (Японія), що піддавався впливу інсектицидів упродовж більш ніж шести десятиліть, та інший — із готелю в Хіросімі 2010 року.

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Останній продемонстрував стійкість до піретроїдів — інсектицидів, що широко використовуються, — майже у 20 000 разів більшу, ніж штам із Нагасакі. Провівши аналіз його геному, команда виявила 729 генетичних транскриптів із мутаціями, пов'язаними зі стійкістю, які зачіпають такі механізми, як відповідь на ушкодження ДНК, регуляція клітинного циклу, метаболізм інсуліну і функції лізосом.

Доктор Коухей Тога з Університету Хіросіми, автор дослідження, наголосив, що такі шляхи є невід'ємною частиною розуміння і потенційної протидії стійкості до піретроїдів у подібних істот. Таке генетичне профілювання відкриває перспективи не тільки для створення більш ефективних методів боротьби зі шкідниками, а й для моніторингу їхньої стійкості до інсектицидів у диких популяціях у режимі реального часу. Як зазначив доктор Тога, редагування геномів, пов'язаних зі стійкістю, може вказати на еволюційні траєкторії та механізми адаптації у постільних клопів.

Проблема стійкості до інсектицидів, на жаль, далеко не обмежена лише постільними клопами. Дослідження показують, що стійкість інших шкідників, таких як комарі та таргани, також зросла через тривале і повсюдне застосування хімікатів. Наприклад, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила про значну стійкість до хоча б одного інсектициду в 78% країн, де проводилося дослідження популяцій комарів.

Ця тенденція свідчить про необхідність якнайшвидшого застосування інноваційних методів боротьби зі шкідниками, включно з генетичними інструментами, біологічними агентами контролю та стратегіями комплексної боротьби зі шкідниками, вважають автори. Ще одна складність полягає в тому, що постільні клопи не є переносниками захворювань, але спричиняють вторинні проблеми зі здоров'ям, такі як алергічні реакції та інфекції від укусів.

Психологічний вплив зараження, включно зі стресом і втратою сну, посилює соціальний та економічний тягар. Ефективні рішення могли б значно полегшити ці каскадні наслідки, особливо в міських умовах, де інвазії найбільш поширені, заявили вчені.

Досягнення в галузі редагування геному, такі як CRISPR, відкривають для науки нові можливості прямого впливу на необхідні гени істот, що може дозволити знизити залежність громадськості від застосування сумнівних хімічних препаратів. Такі підходи можуть зробити революцію в боротьбі зі шкідниками, зробивши її не тільки ефективнішою, а й екологічнішою, вважають автори.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.