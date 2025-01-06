Мільйони людей на Землі неправильно зберігають оливкову олію: чому вона гірчить

Експерти дійшли висновку, що більшість людей на планеті, ймовірно, неправильно зберігають оливкову олію, і через це вона стає гіркою.

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Мільйони людей по всій планеті вважають за краще зберігати оливкову олію поруч із плитою для легкого доступу. На жаль, на думку експертів, це може призвести до того, що рідина насправді швидше стає гіркою і стає гіркішою.

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На щастя для нас, дослідники також розповіли, де насправді нам слід зберігати оливкову олію. На думку експертів, оливкову олію слід зберігати в шафі якомога далі від світла, тепла і кисню. Не зайвим також буде зберігати оливкову олію в прохолодному і темному місці.

На відміну від вина, оливкова олія не стає кращою з часом, а тому не варто зберігати її довгі роки. Річ у тім, що після відкриття пляшки, оливкова олія піддається впливу кисню, що призводить до погіршення якості продукту. Для максимального смаку і користі для здоров'я, вчені радять зберігати відкриту пляшку оливкової олії не більше кількох місяців.

Також дослідники зазначають, що для підтримання якості оливкової олії нам варто тримати її якомога далі від будь-яких джерел тепла, проте не варто ставити її в холодильник. Річ у тім, що зберігання оливкової олії в холодильнику не подовжить термін придатності, але зіпсує якість: краще віддати перевагу прохолодній темній шафі.

Експерти також закликають звертати пильну увагу на упаковку. У результаті дослідники радять уникати олії, що продається в прозорих пластикових пляшках, які можуть зіпсувати смак продукту. В ідеалі олію слід зберігати в жерстяній банці або пляшці з темного скла. Вибір такого пакування допоможе блокувати світло і зберегти якість продукту.

Зазначимо, що дослідження з'явилося незабаром після того, як ціни на оливкову олію зросли майже втричі за три роки.

Не секрет, що оливкова олія також корисна для здоров'я людини. Попередні дослідження вже показали, як вживання оливкової олії впливає на організм людини й розповіли, скільки оливкової олії потрібно з'їдати на день.

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