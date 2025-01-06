Миллионы людей на Земле неправильно хранят оливковое масло: почему оно горчит

Эксперты пришли к выводу, что большинство людей на планете, вероятно, неправильно хранят оливковое масло и из-за этого оно прогоркает.

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Ранее эксперты выяснили правду об аэрогрилях, о которой никто не знал — эксперты заявили, что миллионы пользователей оказались обманутыми. Продолжая развенчивать мифы, эксперты журнала Which выявили распространенную ошибку, из-за которой оливковое масло быстрее прогоркает, пишет Daily Mail.

Миллионы людей по всей планете предпочитают хранить оливковое масло рядом с плитой для легкого доступа. Увы, по мнению экспертов, это может привести к тому, что жидкость на самом деле быстрее прогоркает и становится более горькой.

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К счастью для нас, исследователи также рассказали, где на самом деле нам следует хранить оливковое масло. По мнению экспертов, оливковое масло следует хранить в шкафу вдали от света, тепла и кислорода. Не лишним также будет хранить оливковое масло в прохладном и темном месте.

В отличие от вина, оливковое масло не становится лучше со временем, а потому не стоит хранить его долгие годы. Дело в том, что после открытия бутылки, оливковое масло подвергается воздействию кислорода, что приводит к ухудшению качества продукта. Для максимального вкуса и пользы для здоровья, ученые советуют хранить открытую бутылку оливкового масла не более пары месяцев.

Также исследователи отмечают, что для поддержания качества оливкового масла нам стоит держать его подальше от любых источников тепла, однако не стоит ставить его в холодильник. Дело в том, что хранение оливкового масла в холодильнике не продлит срок годности, но испортит качество лучше отдать предпочтение прохладному темному шкафу.

Эксперты также призывают обращать пристальное внимание на упаковку. В результате исследователи советуют избегать масла, продаваемого в прозрачных пластиковых бутылках, которые могут испортить вкус продукта. В идеале масло следует хранить в жестяной банке или бутылке из темного стекла. Выбор такой упаковки поможет блокировать свет и сохранить качество продукта.

Отметим, что исследование появилось вскоре после того, как цены на оливковое масло выросли почти втрое за три года.

Не секрет, что оливковое масло также полезно для здоровья человека. Предыдущие исследования уже показали, как употребление оливкового масла влияет на организм человека и рассказали, сколько оливкового масла нужно съедать в день.

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