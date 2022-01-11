От рака и инфаркта. Ученые рассказали, сколько оливкового масла нужно съедать в день

Ученые из Гарварда опубликовали результаты исследования, которое длилось 28 лет.

Новое исследование показало, что потребление более 7 граммов (или ½ столовой ложки) оливкового масла в день снижает риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, нейродегенеративных и респираторных заболеваний. Об этом сообщает SciTechDaily.

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По словам ученых, замена около 10 граммов маргарина, сливочного масла, майонеза и молочного жира эквивалентным количеством оливкового масла, связана со снижением риска смертности в целом.

"Наши данные подтверждают существующие диетические рекомендации по увеличению потребления оливкового масла. Врачам необходимо советовать пациентам заменять некоторые жиры, такие как маргарин и сливочное масло, оливковым для улучшения здоровья. Проведенное нами исследование дает конкретные рекомендации, которые с легкостью можно внедрить в рацион", – говорит ведущий автор исследования, старший научный сотрудник отдела питания Гарвардского университета Марта Гуаш-Ферре.

Гуаш-Ферре вместе с командой проанализировала данные 60 582 женщин и 31 801 мужчин. Испытуемые не страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями и предраковыми состояниями в начале эксперимента – в 1990 году. Следующие 28 лет исследователи оценивали диету участников с помощью анкетирования каждые четыре года.

Потребление оливкового масла варьировалось от одного раза в месяц до ½ столовой ложки в день.

За 28 лет эксперимента было зарегистрировано 36 856 смертей. Испытуемые с высоким потреблением оливкового масла также чаще имели высокий уровень физической активности, реже курили и потребляли больше фруктов и овощей.

Те участники эксперимента, которые больше остальных потребляли оливковое масло имели риск смертности от заболеваний сердца на 19% ниже, чем остальные. Их риск смертности от рака был на 17% ниже, от нейродегенеративных заболеваний — на 29%, а от респираторных заболеваний – на 18%.

Кроме этого, исследование показало, что замена 10 грамм других жиров оливковым маслом было связано со снижением общего риска смертности на 8–34%.

"Возможно, высокое употребление оливкового масла связано с более здоровым питанием и высоким социально-экономическим статусом. Но даже с поправкой на все эти факторы наши результаты оставались неизменными", – подытожил автор исследования.