Від раку й інфаркту. Вчені розповіли, скільки оливкової олії потрібно з'їдати на день

Вчені з Гарварду опублікували результати дослідження, яке тривало 28 років.

Нове дослідження показало, що споживання більше 7 грамів (або ½ столової ложки) оливкової олії на день знижує ризик смертності від серцево-судинних захворювань, раку, нейродегенеративних і респіраторних захворювань. Про це повідомляє SciTechDaily.

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За словами вчених, заміна близько 10 грамів маргарину, вершкового масла, майонезу та молочного жиру еквівалентною кількістю оливкової олії пов'язана зі зниженням ризику смертності в цілому.

"Наші дані підтверджують існуючі дієтичні рекомендації щодо збільшення споживання оливкової олії. Лікарям необхідно радити пацієнтам замінювати деякі жири, такі як маргарин і вершкове масло, оливковою для покращення здоров'я. Проведене нами дослідження дає конкретні рекомендації, які з легкістю можна впровадити до раціону", – каже провідна авторка дослідження, старша наукова співробітниця відділу харчування Гарвардського університету Марта Гуаш-Ферре.

Гуаш-Ферре разом із командою проаналізувала дані 60 582 жінок і 31 801 чоловіків. Випробувані не страждали на серцево-судинні захворювання та передракові стани на початку експерименту – в 1990 році. Наступні 28 років дослідники оцінювали дієту учасників за допомогою анкетування кожні чотири роки.

Споживання оливкової олії варіювалося від одного разу на місяць до ½ столової ложки на день.

За 28 років експерименту було зареєстровано 36 856 смертей. Випробувані з високим споживанням оливкової олії також мали високий рівень фізичної активності, рідше курили та споживали більше фруктів і овочів.

Ті учасники експерименту, які більше за інших споживали оливкову олію, мали ризик смертності від захворювань серця на 19% нижче, ніж інші. Їхній ризик смертності від раку був на 17% нижчим, від нейродегенеративних захворювань — на 29%, а від респіраторних захворювань — на 18%.

Крім цього, дослідження показало, що заміна 10 г інших жирів оливковою олією було пов'язано зі зниженням загального ризику смертності на 8–34%.

"Можливо, високе вживання оливкової олії пов'язане зі здоровішим харчуванням і високим соціально-економічним статусом. Але навіть із поправкою на всі ці фактори наші результати залишалися незмінними", — підсумувала авторка дослідження.