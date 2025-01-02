Обмануты миллионы людей: эксперты выяснили правду об аэрогрилях, о которой никто не знал

Мультипечи без сомнения стали одним из самых популярных гаджетов прошлого года, но ученые заметили нестыковку.

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С тех пор как мультипечи или аэрогрили впервые появились на рынке, они успели завоевать любовь потребителей. Теперь множество людей на планете считают этот гаджет необходимым для кухни, но в новом исследовании эксперты обнаружили информацию о мультипечах, которая вводит в заблуждение пользователей, пишет Daily Mail.

Одна из причин, почему аэрогрили завоевали сердца потребителей, заключается в том, что гаджет использует для приготовления пищи горячий воздух вместо горячего масла. В результате пользователи получают более быструю и здоровую альтернативу фритюрницам.

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Несмотря на все плюсы мультипечи в новом исследовании ученые также обнаружили одну нестыковку — информацию о гаджете, которая ввела в заблуждение миллионы пользователей по всему миру. Исследователи отмечают, что информация касается емкости устройства.

Дело в том, что большинство производителей указывают емкость аэрогриля в литрах, что вводит пользователей в заблуждение, поскольку не все внутреннее пространство гаджета может быть использовано. Эксперты провели лабораторный тест, в котором измерили вместимость продуктов в граммах. Результаты показывают, что реальная вместимость, как правило, составляет от 60% до 80% от заявленной производителями.

Эксперты отмечают, что самые маленькие фритюрницы, как правило, вмещают лишь до 400 граммов продуктов. Для справки, это около двух порций чипсов и примерно эквивалентно количеству продуктов, которое вы можете поместить на два противня в духовке.

Исследователи обнаружили, что для приготовления пищи на двух и более человек стоит использовать двойные аэрогрили, чья вместительность, как правило, больше. Впрочем, ученые также обнаружили, что мультипечи с большими внешними размерами на самом деле могут иметь меньше места для приготовления пищи. В среднем же вместительность аэрогрилей составляет от 0,6 до 2,3 кг продуктов.

Отметим, что это исследование стало частью обзора тестирования продукции журнала Which? По словам редактора журнала Гарри Роуза, ежегодно они проводят строгие и независимые тесты, раскрывая секреты и развенчивая мифы — это помогает людям принять правильное решение о покупке.

Ранее исследователи из Бирмингемского университета также обнаружили, что аэрогрили создают лишь малую часть загрязнения воздуха в помещении, в сравнении с другими способами приготовления пищи. В своем исследовании команда приготовила куриную грудку пятью популярными способами, включая кипячение, жарку на воздухе и жарку на сковороде. Результаты анализа показали, что использование аэрогриля производит наименьшее количество твердых частиц и летучих органических веществ среди всех пяти исследованных способов.

Ранее ученые также обнаружили, что загрязнители воздуха в помещении могут увеличить риск возникновения нескольких заболеваний.

Ранее Фокус писал о том, что в пиве, соли и чайных пакетиках найдено то, что вызывает рак.