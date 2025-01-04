Раскрыли ключ к бессмертию: ученые выяснили, почему постельные клопы почти неубиваемы

Постельные клопы уже многие десятилетия терроризируют сотни тысяч семей по всему миру, продолжая эволюционировать в более ужасающих вредителей. Однако недавно ученые смогли подобраться к разгадке их преимущества, защищающего их от смерти.

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Постельные клопы, давно известные своей живучестью и уничтожением комфорта людей, в дома которых им посчастливилось подселиться, в последние годы представляют собой все большую проблему из-за своей растущей устойчивости к распространенным инсектицидам. Недавно ученым удалось подобраться к раскрытию секрета их своеобразного бессмертия и ключевым фактором тут оказалась их генетика, пишет Cosmos.

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В новом исследовании, опубликованном в журнале Insects, ученые рассмотрели генетические основы устойчивости клопов, что позволило им сделать значительные выводы, которые могут определить будущие стратегии борьбы с вредителями. Исследователи сравнили две популяции постельных клопов: один лабораторный штамм из Нагасаки (Япония), подвергавшийся воздействию инсектицидов на протяжении более шести десятилетий, и другой — из отеля в Хиросиме в 2010 году.

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Последний продемонстрировал устойчивость к пиретроидам — широко используемым инсектицидам — почти в 20 000 раз большую, чем штамм из Нагасаки. Проведя анализ его генома, команда выявила 729 генетических транскриптов с мутациями, связанными с устойчивостью, которые затрагивают такие механизмы, как ответ на повреждение ДНК, регуляция клеточного цикла, метаболизм инсулина и функции лизосом.

Доктор Коухей Тога из Университета Хиросимы, автор исследования, подчеркнул, что такие пути являются неотъемлемой частью понимания и потенциального противодействия устойчивости к пиретроидам у подобных существ. Такое генетическое профилирование открывает перспективы не только для создания более эффективных методов борьбы с вредителями, но и для мониторинга их устойчивости к инсектицидам в диких популяциях в режиме реального времени. Как отметил доктор Тога, редактирование геномов, связанных с устойчивостью, может указать на эволюционные траектории и механизмы адаптации у постельных клопов.

Проблема устойчивости к инсектицидам, к сожалению, далеко не ограничена лишь постельными клопами. Исследования показывают, что устойчивость других вредителей, таких как комары и тараканы, также выросла из-за длительного и повсеместного применения химикатов. Например, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о значительной устойчивости к хотя бы одному инсектициду в 78% стран, где проводилось исследование популяций комаров.

Эта тенденция говорит о необходимости скорейшего применения инновационных методов борьбы с вредителями, включая генетические инструменты, биологических агентов контроля и стратегии комплексной борьбы с вредителями, считают авторы.. Еще одна сложность заключается в том, что постельные клопы не являются переносчиками заболеваний, но вызывают вторичные проблемы со здоровьем, такие как аллергические реакции и инфекции от укусов.

Психологическое воздействие заражения, включая стресс и потерю сна, усугубляет социальное и экономическое бремя. Эффективные решения могли бы значительно облегчить эти каскадные последствия, особенно в городских условиях, где инвазии наиболее распространены, заявили ученые.

Достижения в области редактирования генома, такие как CRISPR, открывают для науки новые возможности прямого воздействия на необходимые гены существ, что может позволить снизить зависимость общественности от применения сомнительных химических препаратов. Такие подходы могут произвести революцию в борьбе с вредителями, сделав ее не только более эффективной, но и более экологичной, считают авторы.

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