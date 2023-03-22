Слабонервным не входить. Микробиологи рассказали, чего стоит опасаться в отелях

От кнопок лифта до пультов дистанционного управления телевизором – в гостиничном номере таятся скрытые опасности, которые могут поставить под угрозу ваше здоровье. Микробиолог рассказал, на что стоит обращать внимание.

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Проживание в гостиничном номере часто является неотъемлемой частью путешествия, будь то деловое или туристическое. Однако кажущаяся чистота гостиничного номера может быть обманчивой. Даже если вы находитесь в роскошном номере, велика вероятность того, что он не так чист, как кажется. Предыдущие обитатели вашего номера, скорее всего, оставили следы бактерий, грибков и вирусов на различных поверхностях, таких как мебель, ковры, шторы и многое другое. От того, насколько хорошо персонал отеля убирает ваш номер, зависит степень этих микробных отложений, а стандарты чистоты отеля могут не совпадать с вашими собственными, пишет Science Alert.

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Традиционно чистота гостиничных номеров оценивается на основе визуальных и обонятельных наблюдений, при этом игнорируется невидимая микробиология пространства, в котором существует риск заражения. В этой статье микробиолог погружается в мир микробов, жучков и вирусов, чтобы выявить потенциальные опасности, которые могут скрываться в вашем гостиничном номере.

Скрытые опасности начинаются уже у лифта

Прежде чем войти в номер, рассмотрите кнопки лифта как рассадник микробов. На эти кнопки часто нажимают разные люди, перенося микроорганизмы как на поверхность кнопки, так и на пальцы того, кто к ней прикасается.

Ручки общих дверей также могут быть кишащими микробами, если их регулярно не дезинфицировать. После использования ручки вымойте руки или используйте дезинфицирующее средство для рук, прежде чем прикасаться к лицу, употреблять пищу или напитки.

Наиболее распространенные инфекции, которыми можно заразиться в гостиничных номерах, включают в себя животные инфекции, такие как диарея, респираторные вирусы, такие как простуда и пневмония, и, конечно же, COVID-19.

Туалеты и ванные комнаты обычно подвергаются более тщательной санитарной обработке, чем остальная часть гостиничного номера, и обычно являются наименее зараженными местами.

Однако, если стакан для питья в ванной не одноразовый, мойте его перед использованием – средство для душа или шампунь являются эффективными моющими средствами, так как вы никогда не можете быть уверены, что они были тщательно вымыты. На дверных ручках в ванной комнате также могут находиться патогенные микроорганизмы от немытых рук или нечистых мочалок.

Будьте осторожны с постельным бельем

Прежде чем поселиться в гостиничном номере, подумайте о возможном присутствии нежелательных гостей в постельных принадлежностях, таких как простыни, подушки и покрывала. Исследование, проведенное в 2020 году, выявило значительное вирусное загрязнение многих поверхностей, особенно простыней, наволочек и покрывал после того, как в гостиничном номере побывал пациент с пресимптоматическим COVID-19.

В то время как простыни и наволочки чаще всего меняются между жильцами, покрывала могут не меняться, что делает их возможными носителями патогенов, подобно сиденью унитаза. В некоторых случаях простыни не меняют между постояльцами, поэтому лучше принести свои собственные.

Кроме того, обратите внимание на поверхности, которые не часто подвергаются санитарной обработке, такие как стол в номере, прикроватная тумбочка, телефон, чайник, кофеварка, выключатель света и пульт от телевизора. На этих поверхностях могут находиться такие вирусы, как норовирус и COVID-19, которые могут выживать на твердых поверхностях в течение нескольких дней.

Кроме того, предметы из мягкой ткани, такие как подушки, стулья, шторы и жалюзи, могут быть сложными для чистки и не подвергаться регулярной дезинфекции. Поэтому рекомендуется мыть руки после прикосновения к ним, чтобы предотвратить распространение микробов.

Следите за незваными гостями

При проживании в гостинице необходимо учитывать несколько скрытых опасностей, включая клопов. Эти вредители умеют прятаться в небольших пространствах, таких как матрасы, постельное белье и багаж, и могут находиться в спящем состоянии в течение нескольких месяцев, не питаясь.

Хотя укусы постельных клопов вряд ли передают болезни, они могут вызвать воспаление и инфекцию. Признаками заражения являются красноватые укусы, пятна крови на простынях и коричневые пятна на матрасах, изголовьях и шкафах.

Постельные клопы широко распространены по всему миру и часто встречаются в гостиницах, поэтому важно тщательно осмотреть свой номер на наличие признаков заражения. Если вы подозреваете, что в вашем номере есть клопы, сообщите об этом в отель и примите меры предосторожности, чтобы они не уехали с вами домой.

Помимо клопов, в гостиничных номерах могут обитать различные микробы и бактерии, в том числе на поверхностях, к которым часто прикасаются, таких как пульты дистанционного управления, выключатели света и телефоны. Мягкую мебель, такую как шторы и стулья, также трудно чистить, и она может не подвергаться дезинфекции в промежутках между заездами гостей.

Чтобы обезопасить себя, возьмите с собой упаковку антисептических салфеток для очистки твердых поверхностей и наденьте тапочки или толстые носки, чтобы не ходить босиком по коврам в отеле. Также необходимо регулярно мыть или дезинфицировать руки, особенно перед едой или питьем.

Помните, что даже в отелях высокого класса не всегда соблюдается повышенная чистота, поскольку расходы на уборку могут сократить прибыль. Помня об этих мерах предосторожности, наслаждайтесь отдыхом!

Ранее Фокус писал о том, что мобильные телефоны могут быть рассадниками микробов. Согласно недавнему исследованию, микробы и бактерии, обнаруженные на наших мобильных телефонах, могут быть похожи на те, которые содержатся в человеческих фекалиях и туалетах.