Людям зі слабкими нервами не заходити. Мікробіологи розповіли, чого варто побоюватися в готелях

Від кнопок ліфта до пультів дистанційного керування телевізором — у готельному номері ховаються приховані небезпеки, які можуть загрожувати вашому здоров'ю. Мікробіолог розповів, на що варто звертати увагу.

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Проживання в готельному номері часто є невід'ємною частиною подорожі, чи-то ділової, чи туристичної. Однак чистота готельного номера, як це може здаватися, може бути оманливою. Навіть якщо ви перебуваєте в розкішному номері, велика ймовірність того, що він не такий чистий, як здається. Попередні мешканці вашого номера, швидше за все, залишили сліди бактерій, грибків і вірусів на різних поверхнях, таких як меблі, килими, штори та багато іншого. Від того, наскільки добре персонал готелю прибирає ваш номер, залежить рівень цих мікробних відкладень, а стандарти чистоти готелю можуть не збігатися з вашими власними, пише Science Alert.

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Традиційно чистота готельних номерів оцінюється з урахуванням візуальних і нюхових спостережень, водночас ігнорується невидима мікробіологія простору, де існує ризик зараження. У цій статті мікробіолог занурюється у світ мікробів, жучків і вірусів, щоб виявити потенційні небезпеки, які можуть ховатися у вашому готельному номері.

Приховані небезпеки починаються вже біля ліфта

Перш ніж увійти в номер, розгляньте ліфт як розсадник мікробів. На ці кнопки часто натискають різні люди, переносячи мікроорганізми як на поверхню кнопки, так і на пальці того, хто до неї торкається.

Ручки загальних дверей також можуть бути повні мікробів, якщо їх регулярно не дезінфікувати. Після використання ручки вимийте руки або використовуйте засіб для дезінфекції рук, перш ніж торкатися обличчя, вживати їжу або напої.

Найпоширеніші інфекції, якими можна заразитися в готельних номерах, включають тваринні інфекції, такі як діарея, респіраторні віруси, такі як застуда і пневмонія, і, звичайно ж, COVID-19.

Туалети й ванні кімнати зазвичай піддаються ретельнішій санітарній обробці, ніж решта готельного номера, і зазвичай є найменш зараженими місцями.

Однак, якщо склянка для пиття у ванній не одноразова, мийте її перед використанням — засіб для душу або шампунь є ефективними мийними засобами, тому що ви ніколи не можете бути впевнені, що вони були ретельно вимиті. На дверних ручках у ванній кімнаті також можуть бути патогенні мікроорганізми від немитих рук або нечистих мочалок.

Будьте обережні з постільною білизною

Перш ніж поселитися в готельному номері, подумайте про можливу присутність небажаних гостей у постільних речах, таких як простирадла, подушки та покривала. Дослідження, проведене у 2020 році, виявило значне вірусне забруднення багатьох поверхонь, особливо простирадел, наволочок і покривал після того, як у готельному номері побував пацієнт із пресимптоматичним COVID-19.

Тоді як простирадла та наволочки найчастіше змінюються між мешканцями, покривала можуть не змінюватися, що робить їх можливими носіями патогенів, подібно до сидіння унітазу. У деяких випадках простирадла не змінюють між постояльцями, тому краще принести свої власні.

Крім того, зверніть увагу на поверхні, які не часто піддаються санітарній обробці, такі як стіл у номері, тумбочка, телефон, чайник, кавоварка, вимикач світла та пульт від телевізора. На цих поверхнях можуть бути такі віруси як норовірус і COVID-19, що можуть виживати на твердих поверхнях протягом декількох днів.

Крім того, предмети з м'якої тканини, такі як подушки, стільці, штори та жалюзі, можуть бути складними для чищення та не зазнавати регулярної дезінфекції. Тому рекомендується мити руки після дотику до них, щоб запобігти розповсюдженню мікробів.

Слідкуйте за непроханими гостями

Під час проживання в готелі необхідно враховувати декілька прихованих небезпек, включаючи клопів. Ці шкідники вміють ховатися в невеликих просторах, таких як матраци, постільна білизна та багаж, і можуть перебувати в стані сплячки протягом кількох місяців, не харчуючись.

Хоча укуси постільних клопів навряд чи передають хвороби, вони можуть спричинити запалення й інфекцію. Ознаками зараження є червоні укуси, плями крові на простирадлах і коричневі плями на матрацах, узголів'ях і шафах.

Постільні клопи широко поширені по всьому світу й часто зустрічаються в готелях, тому важливо ретельно оглянути свій номер на наявність ознак зараження. Якщо ви підозрюєте, що у вашому номері є клопи, повідомте про це в готелі та вживайте запобіжних заходів, щоб вони не поїхали з вами додому.

Крім клопів, у готельних номерах можуть мешкати різні мікроби та бактерії, у тому числі на поверхнях, до яких часто торкаються, таких як пульти дистанційного керування, вимикачі світла та телефони. М'які меблі, такі як штори та стільці, також важко чистити, і вони можуть не піддаватися дезінфекції в проміжках між заїздами гостей.

Щоб убезпечити себе, візьміть із собою упаковку антисептичних серветок для очищення твердих поверхонь і надягніть капці або товсті шкарпетки, щоб не ходити босоніж по килимах у готелі. Також необхідно регулярно мити чи дезінфікувати руки, особливо перед їжею чи питтям.

Пам'ятайте, що навіть у готелях високого класу не завжди дотримуються підвищеної чистоти, оскільки витрати на прибирання можуть скоротити прибуток. Пам'ятаючи про ці запобіжні заходи, насолоджуйтеся відпочинком!

Раніше Фокус писав про те, що мобільні телефони можуть бути розсадниками бактерій. Згідно з недавнім дослідженням, мікроби та бактерії, виявлені на наших мобільних телефонах, можуть бути схожі на ті, що містяться в людських фекаліях і туалетах.