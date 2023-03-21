Мобільні телефони можуть бути розсадниками шкідливих мікробів, — дослідження

Згідно з недавнім дослідженням, мікроби та бактерії, виявлені на наших мобільних телефонах, можуть бути схожі на ті, що містяться в людських фекаліях і туалетах.

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Багато шкідливих мікроорганізмів легко поширюються, коли люди торкаються своїх телефонів, а потім тими ж руками торкаються інших поверхонь. Дослідження, проведене SellCell, показало, що E.Coli, фекальні стрептококи, Bacillus cereus і Saureus були присутні на 100% екранів смартфонів і мазків, узятих із 10 телефонів, пише Geo News.

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Дослідження підкреслює, наскільки брудними та повними мікробів можуть бути мобільні телефони: на пристроях ховаються бактерії, що несуть небезпеку, яку можна порівняти з тарганами та людськими фекаліями. Головна операційна директорка SellCell Сара Мак-Кономі сказала, що вони зацікавлені у виявленні шкідливих бактерій і визначенні найпоширеніших типів, що зустрічаються на телефонах.

Тривожні результати дослідження вказують на те, що людям необхідно частіше дезінфікувати свої мобільні телефони, щоб уникнути шкоди здоров'ю. Дослідження показало, що на всіх 20 проаналізованих екранах мобільних телефонів були присутні шкідливі бактерії, включаючи кишкову паличку, фекальні стрептококи, Bacillus cereus і S aureus, яка викликає пневмонію. Вони аналогічні до тих, які були виявлені в людських фекаліях і тарганах. P.aeruginosa, що походить від тарганів, також була виявлена на деяких пристроях.

Дослідження показує, що якщо брати телефони у ванну кімнату, то всього за п'ять хвилин вони можуть зазнати впливу мікробів, які можуть потрапити в інші сфери повсякденного життя. Хоча кількості виявлених мікробів недостатньо, щоб завдати значної шкоди, дослідники закликають людей регулярно чистити й дезінфікувати свої телефони, особливо після відвідин туалету. Попередні дослідження також показали, що на мобільних телефонах міститься більше бактерій, ніж на середньостатистичному сидінні унітазу.

Раніше Фокус писав про проблему сучасних туалетів. Учені зняли бризки під час змиву з унітазу.