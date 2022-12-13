Піднімається на 1,5 метра. Вчені зняли бризки з унітазу в усій їхній огидній красі (відео)

Схоже, дослідники зробили все, щоби віднадити людей від відвідування громадських туалетів.

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Не секрет, що під час змиву унітази викидають у повітря аерозольні частки води, екскременти й навіть віруси, такі як Covid-19. Однак у новому дослідженні вчені вирішили показати, як це відбувається, — що ж, результат дуже протвережує, пише Gizmodo.

Група вчених із Університету Колорадо в Боулдері зробила все можливе, щоб змусити людей уникати громадських туалетів і загалом ставитися до цих приміщень із побоюванням. Для цього дослідники використовували зелені лазери та прості камери — у результаті вийшло огидне відео того, що вилітає з унітазу, коли ви змиваєте воду. Результати дослідження були надруковані в статті під назвою "Комерційні унітази випускають енергійні аерозольні шлейфи, що швидко поширюються".

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За словами провідного автора дослідження Джона Кримальді, ні для кого не було секретом, що туалети випускають аерозолі під час змиву, проте раніше ми не могли їх бачити. Кримальді з колегами вирішили це виправити й тепер можуть стверджувати, що ці аерозолі значно енергійніші, а шлейф поширюється набагато швидше, ніж могли припускати навіть учені.

У своєму дослідженні вчені використовували безперервні й імпульсні лазери, за допомогою яких вдалося створити тонкий вертикальний шар яскраво-зеленого світла, спрямованого на унітаз. Цей шар світла дозволив вловити аерозольний шлейф під час змиву.

Учені виявили, що аерозольний шлейф вилітає з максимальною швидкістю 2 метри за секунду в межах 8 секунд після натискання кнопки змиву, а висота аерозольних викидів може досягати близько 1,5 метра.

Дослідники також виявили, що більші частинки, розміром від 5 до 10 мікрометрів або розміром із еритроцит, випадають із аерозольної хмари швидше, ніж дрібніші частинки. Крім того, вони також можуть затримуватися в повітрі та в результаті осідають на поверхнях кімнати, поширюючи бактерії та віруси.

За словами Кримальді, раніше ми могли б прикинутися, що цього не відбувається насправді, однак одного разу, подивившись відео, ми вже не зможемо перестати про це думати.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вперше зняли, як вірус нишпорить у пошуках уразливих місць.