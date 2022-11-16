Дивовижне видовище. Учені вперше зняли, як вірус нишпорить у пошуках вразливих місць (відео)

2,5-хвилинний ролик показує, як мікроскопічний вірус подорожує по стінці клітин кишечника в пошуках точки входу.

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Вірусні частинки, розміром менше піщинки, переміщаються поза клітиною набагато швидше, ніж усередині неї. Все це ускладнювало візуалізацію, але тепер ученим вдалося зафільмувати, як вірус бродить, ніби танцює, по клітинах у пошуках шляху всередину, пише Science Alert.

За словами хіміка з Університету Дюка Кортні Джонсон, їм із колегами вперше вдалося зробити тривимірний запис руху вірусу в реальному часі — на відео видно, як він досліджує "територію" у пошуках входу, а потім захоплює клітину. Учені припускають, що цей запис надалі дозволить глибше зрозуміти процес проникнення інфекції в організм.

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Дослідники вважають, що розуміння процесу проникнення також допоможе в розробці нових ефективних засобів захисту від вірусів. Зазначимо, що розмір вірусів неймовірно малий, вони набагато мікроскопічніші, ніж клітини, по яких вони переміщаються. За словами Джонсон, спробу зафіксувати рух вірусу можна порівняти зі спробою зробити фото людини на тлі хмарочоса — неможливо побачити повністю хмарочос і людину біля нього на одному знімку.

Ученим вдалося візуалізувати рух стерильного вірусу за допомогою системи 3D-TrIm (3D-трекінгова та візуалізувальна мікроскопія). По суті вона являє собою два мікроскопи в одному: перший слугує для фіксації крихітної частинки, що швидко рухається, а другий — для отримання тривимірних зображень навколишніх клітин.

Дослідники підсвітили вірусну частинку спеціальною флуоресцентною міткою, що дозволило їм отримати безпрецедентні відомості про її пересування під час захоплення клітини.

Щодня кожен із нас вдихає мільйони різних вірусів — більшість із них не несе загрози організму людини, але є й інші. За допомогою цієї візуалізації вчені сподіваються зрозуміти, як деяким вірусним частинкам вдається прорвати оборону нашого захисного шару клітин і слизу та потрапити усередину клітини.

Раніше Фокус писав про Венома із шмарклями та кашлем — учені встановили, що деякі віруси здатні зливатися в симбіот, щоб обхитрити імунітет.