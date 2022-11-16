Удивительное зрелище. Ученые впервые засняли, как вирус рыщет в поисках уязвимых мест (видео)

2,5-минутный ролик показывает, как микроскопический вирус путешествует по стенке клеток кишечника в поисках точки входа.

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Вирусные частицы, размером меньше песчинки, перемещаются вне клетки гораздо быстрее, чем внутри нее. Все это затрудняло визуализацию, но теперь ученым удалось заснять, как вирус бродит, будто танцует, по клеткам в поисках пути внутрь, пишет Science Alert.

По словам химика из Университета Дбюка Кортни Джонсон, им с коллегами впервые удалось сделать трехмерную запись движения вируса в реальном времени — на видео видно, как он исследует "территорию" в поисках входа, а затем захватывает клетку. Ученые предполагают, что данная запись в дальнейшем позволит глубже понять процесс проникновения инфекции в организм.

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Исследователи считают, что понимание процесса проникновения также поможет в разработке новых эффективных способов защиты от вирусов. Отметим, что размер вирусов неимоверно мал, они гораздо более микроскопические, чем клетки, по которым они перемещаются. По словам Джонсон, попытка зафиксировать движение вируса сравнима с попыткой сделать фото человека на фоне небоскреба — невозможно увидеть полностью небоскреб и человека возле него на одном снимке.

Ученым удалось визуализировать движение стерильного вируса с помощью системы 3D-TrIm (3D-трекинговая и визуализирующая микроскопия). По сути она представляет собой два микроскопа в одном: первый служит для фиксации быстро движущейся крохотной частицы, а второй — для получения трехмерных изображений окружающих клеток.

Исследователи подсветили вирусную частицу специальной флуоресцентной меткой, что позволило им получить беспрецедентные сведения о ее передвижении в период захвата клетки.

Ежедневно каждый из нас вдыхает миллионы различных вирусов — большинство из них не несет угрозы организму человека, но существуют и другие. С помощью данной визуализации ученые надеются понять, как некоторым вирусным частицам удается прорвать оборону нашего защитного слоя клеток и слизи и попасть внутрь клетки.

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