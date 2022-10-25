Веном с соплями и кашлем. Распространенные вирусы сливаются в симбиот, чтобы обхитрить иммунитет

Ученые впервые обнаружили гибридный вирус, который образуется по средством слияния вирусов RSV и гриппа, и атакует клетки легких человека.

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Коинфекции, когда человек одновременно заражается сразу двумя вирусами, считаются относительно частыми. Но до этого момента ученые не понимали, как грипп и респираторно-синцитиальный вирус (RSV) взаимодействуют, когда оказываются в одной клетке, пишет The Guardian.

Ежегодно около 5 миллионов человек во всем мире госпитализируют с гриппом А. Вирус RSV, как правило, является причиной острых инфекций нижних дыхательных путей у детей до 5 лет, однако он также может быть катализатором для развития тяжелых заболеваний у детей старше и взрослых.

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До сих пор ученые не понимали, как эти два распространенных вируса будут взаимодействовать, если окажутся в одной клетке. В новом исследовании ученые из из центра вирусных исследований MRC-University of Glasgow сосредоточились на этой связи.

По словам руководителя проекта доктора Джоанн Хейни, они с коллегами намеренно заразили клетки легких человека обоими вирусами. Исследователи обнаружили, что вместо того, чтобы конкурировать друг с другом, грипп и RSV сливаются воедино, образуя гибридный вирус в форме пальмы — респираторно-синцитиальный вирус образует ствол, в то время как грипп образует листья.

По словам соавтора исследования профессора Пабло Мурсия, им с коллегами удалось обнаружить новый вирус, который ранее не был описан. Уникальность нового патогена заключается в том, что вирусы из совершенно разных семейств образуют некоего симбиота, способного обойти иммунную систему человека.

Исследователи также обнаружили, что после образования новый гибридный вирус был способен атаковать и заражать соседние клетки, даже в присутствии антител против гриппа, которые в обычном случае блокировали бы инфекцию. По словам Мурсия, по сути вирус гриппа использует гибридные вирусные частицы в качестве "троянского коня".

Грипп, как правило, поражает клетки носа, горла и дыхательного горла, в то время как RSV обычно предпочитает клетки дыхательного горла и легких. По мнению вирусолога из Университета Лидса Стивена Гриффина, новый гибридный вирус, вероятнее всего, способен способен вызывать более тяжелые заболевания — например, вирусную пневмонию или смертельную легочную инфекцию. Гриффин также отметил, что потребуется больше исследований, чтобы понять, как гибридные вирусы причастны к заболеваниям.

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