Веном зі шмарклями та кашлем. Поширені віруси зливаються в симбіот, щоб обхитрувати імунітет

Учені вперше виявили гібридний вірус, який утворюється за допомогою злиття вірусів RSV і грипу й атакує клітини легень людини.

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Коінфекції, коли людина одночасно заражається відразу двома вірусами, вважаються відносно частими. Але до цього моменту вчені не розуміли, як грип і респіраторно-синцитіальний вірус (RSV) взаємодіють, коли опиняються в одній клітині, пише The Guardian.

Щорічно близько 5 мільйонів людей у всьому світі госпіталізують із грипом А. Вірус RSV, як правило, є причиною гострих інфекцій нижніх дихальних шляхів у дітей віком до 5 років, проте він також може бути каталізатором для розвитку тяжких захворювань у старших дітей і дорослих.

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Досі вчені не розуміли, як ці два поширені віруси взаємодіятимуть, якщо опиняться в одній клітині. У новому дослідженні вчені із центру вірусних досліджень MRC-University of Glasgow зосередилися на цьому зв'язку.

За словами керівниці проєкту докторки Джоан Гейні, вони з колегами навмисно заразили клітини легень людини обома вірусами. Дослідники виявили, що замість того, щоб конкурувати один із одним, грип і RSV зливаються воєдино, утворюючи гібридний вірус у формі пальми — респіраторно-синцитіальний вірус утворює стовбур, тоді як грип утворює листя.

За словами співавтора дослідження професора Пабло Мурсії, їм із колегами вдалося виявити новий вірус, який раніше не був описаний. Унікальність нового патогена полягає в тому, що віруси з різних сімейств утворюють якогось симбіота, здатного обійти імунну систему людини.

Дослідники також виявили, що після утворення новий гібридний вірус був здатний атакувати й заражати сусідні клітини, навіть у присутності антитіл проти грипу, які у звичайному випадку блокували б інфекцію. За словами Мурсії, по суті вірус грипу використовує гібридні вірусні частки як "троянського коня".

Грип, як правило, вражає клітини носа, горла й дихального горла, тоді як RSV зазвичай віддає перевагу клітинам дихального горла та легень. На думку вірусолога з Університету Лідса Стівена Гріффіна, новий гібридний вірус, найімовірніше, здатний спричинити тяжкі захворювання — наприклад, вірусну пневмонію або смертельну легеневу інфекцію. Гріффін також зазначив, що потрібно більше досліджень, щоб зрозуміти, як гібридні віруси причетні до захворювань.

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