Новий смертельний вірус "Ланья" з Китаю: симптоми та як він передається

Уже 35 людей заразилися новим потенційно смертельним геніпавірусом, який передають людині тварини.

У Китаї ідентифікували новий потенційно смертельний вірус, який назвали LayV або "Ланья". Вже відомо про те, що цим геніпавірусом заразилися 35 людей у китайських провінціях Шаньдун і Хенань. Смертельних випадків наразі не зафіксовано, повідомляє Express.

За даними Тайванського центру з контролю за захворюваннями, новий вірус "Ланья", який є геніпавірусом, може призвести до смерті в разі зараження. Наприклад, два інші віруси із сімейства геніпавірусів, "Хендра" та вірус "Ніпах", за тяжкого перебігу хвороби можуть призвести до смерті людини в 75% випадків. Новий небезпечний для людини вірус був офіційно ідентифікований лише минулого тижня, хоча його виявили ще у 2018 році в Китаї.

[ + – ] За даними Тайванського центру контролю за захворюваннями, новий вірус "Ланья", який є геніпавірусом, може призвести до смерті в разі зараження Фото: Express

Переносник вірусу "Ланья"

Міжнародна група вчених одразу представила своє дослідження, де зазначено, що переносниками нового вірусу "Ланья" є землерийки. Саме від цих тварин і відбулося зараження перших 35 осіб, тому поки немає даних про те, що цей вірус передавався від людини до людини. Також у ході дослідження вчені виявили новий вірус у 2% домашніх кіз і в 5% собак.

[ + – ] Міжнародна група вчених одразу ж представила своє дослідження, де зазначено, що переносниками нового вірусу "Ланья" є землерийки Фото: Express

Симптоми після зараження вірусом "Ланья"

Усі люди, які заразилися новим вірусом, мають симптоми, які дуже нагадують грип. Люди, які заразилися, страждають від підвищеної температури, кашлю, головного болю, блювання та втоми. Також у крові хворих виявили зниження рівня тромбоцитів і лейкоцитів. Ще одним симптомом нової хвороби стало порушення нормального функціонування печінки та нирок.

За словами вчених, у всіх інфікованих людей не було тісних контактів між собою, а також заразилися в різних місцях. Це може говорити про випадкове зараження вірусом у людській популяції.

Учені обстежили родичів деяких хворих людей, але не виявили передачі нового вірусу. Хоча дослідники наголошують, що вибірка була занадто мала, щоб точно говорити про те, що вірус не передається від людини до людини.

[ + – ] У ході дослідження вчені виявили новий вірус у 2% домашніх кіз і в 5% собак Фото: Express

Але вчені підозрюють, що новий вірус "Ланья" все ж таки може передаватися між людьми, і зараз ідуть посилені спостереження за розвитком ситуації. Новий потенційно смертельний вірус викликає побоювання в учених, оскільки той самий коронавірус призвів до глобальної пандемії, що триває вже третій рік.

Ще одне захворювання, віспа мавп, може також призвести до глобальної пандемії. Що це за хвороба та які в неї симптоми, Фокус уже писав.

Також Фокус писав про те, що віспа мавп пройшла процес прискореної еволюції. Такі віруси зазвичай накопичують лише дві мутації на рік, але новий штам за кілька років зібрав 50 мутацій.

У США на початку серпня оголосили надзвичайну ситуацію через спалах віспи мавп, а в Бразилії вирішили отруїти всіх мавп через цю хворобу, як уже писав Фокус.