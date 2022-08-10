У Бразилії вирішили перетруїти всіх мавп через побоювання мавпячої віспи, — ЗМІ

Тварин намагаються винищити в кількох бразильських містах. ВООЗ навіть довелося виступити з попередженням про те, що спалах захворювання ніяк не пов'язаний із тваринами і що вірус передається між людьми.

Жителі Бразилії почали цькувати мавп, побоюючись, що саме тварини стали причиною спалаху однойменного захворювання. У муніципалітеті Сан-Хосе-ду-Ріу-Прету (штаті Сан-Паулу) менше ніж за тиждень отруїли 10 особин мавп. Про це повідомляє The Daily Mail.

Подібні випадки мали місце і в інших містах, через що керівництву ВООЗ довелося навіть виступити зі спеціальною заявою та закликати людей не вбивати мавп.

"Треба розуміти, що передача вірусу, яку ми спостерігаємо зараз, відбувається серед людей. Убивати тварин безперечно не потрібно", — пояснила співробітниця ВООЗ Маргарет Гарріс на пресконференції в Женеві.

За словами Гарріс, передача захворювання в теорії може походити від тварини до людини, але нинішній спалах пов'язаний виключно з контактами між людьми. Ризик зараження походить від інфікованих людей.

У Бразилії зареєстровано понад 1700 випадків захворювання на віспу мавп.

Місцеве Міністерство охорони здоров'я 29 липня підтвердило першу смерть через це захворювання, але в загиблого були й інші хвороби та знижений імунітет.

Нагадаємо, що віспу мавп назвали "талановитим" вірусом, який пройшов процес прискореного розвитку. Подібні віруси, як правило, накопичують по дві мутації за рік, проте штам, про який ідеться, за кілька років зібрав 50 мутацій.

Раніше Фокус повідомляв, що в Нігерії зафіксували перший випадок смерті від віспи мавп. Помер 40-річний чоловік, який мав супутні захворювання, він приймав імунодепресанти. Лабораторні дослідження вірусу продовжуються.