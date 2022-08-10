В Бразилии решили перетравить всех обезьян из-за опасений обезьяньей оспы, – СМИ

Животных пытаются истребить в нескольких бразильских городах. ВОЗ даже пришлось выступить с предупреждением о том, что вспышка заболевания никак не связана с животными, и что вирус передается между людьми.

Жители Бразилии начали травить обезьян, опасаясь, что именно животные стали причиной вспышки одноименного заболевания. В муниципалитете Сан-Хосе-ду-Риу-Прету (штате Сан-Паулу) меньше чем за неделю были отравлены 10 особей обезьян. Об этом сообщает The Daily Mail.

Подобные случаи имели место и в других городах, из-за чего руководству ВОЗ пришлось даже выступить со специальным заявлением и призвать людей не убивать обезьян.

"Нужно понимать, что передача вируса, которую мы наблюдаем сейчас, происходит среди людей. Убивать животных определенно не нужно", — пояснила сотрудница ВОЗ Маргарет Харрис на пресс-конференции в Женеве.

По словам Харрис, передача заболевания в теории может происходить от животного к человеку, но нынешняя вспышка связана исключительно с контактами между людьми. Риск заражения исходит от инфицированных людей.

В Бразилии зарегистрированы более 1700 случаев заболевания оспой обезьян.

Местное Министерство здравоохранения 29 июля подтвердило первую смерть из-за этого заболевания, но у погибшего были и другие болезни и сниженный иммунитет.

Напомним, что оспу обезьян назвали "талантливым" вирусом, который прошел процесс ускоренного развития. Подобные вирусы, как правило, накапливают по две мутации за год, однако штамм, о котором идет речь, за несколько лет собрал 50 мутаций.

Ранее Фокус сообщал, что в Нигерии зафиксировали первый случай смерти от оспы обезьян. Скончался 40-летний мужчина, у которого были сопутствующие заболевания, он принимал иммунодепрессанты. Лабораторные исследования вируса продолжаются.