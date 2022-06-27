Очень "талантливый" вирус. Оспа обезьян прошла процесс ускоренной эволюции
Такие вирусы обычно накапливают всего две мутации в год, но новый штамм за несколько лет собрал 50 мутаций.
Согласно результатам нового исследования, вирус оспы обезьян прошел "ускоренную эволюцию" и приобрел новые мутации гораздо быстрее ожидаемого. Об этом сообщает Live Science.
На данный момент мутировавшая оспа обезьян заразила более 3,5 тыс. человек на территории 48 стран мира. Исследование, результаты которого опубликованы в научном журнале Nature Medicine, выявило в вирусе 50 новых мутаций. Их не обнаруживали в предыдущих штаммах, которые циркулировали с 2018 по 2019 годы. В природе, такие вирусы как оспа обезьян, крайне редко накапливают больше 2 мутаций в год, подчеркивают авторы исследования.
Вирусологи подчеркивают, что оспа обезьян до недавнего времени была редким заболеванием, которое может естественным путем циркулировать среди обезьян и грызунов. Оспа обезьян происходит из того же рода и вида, что и вирус обычной оспы. Обычно они не распространяются за пределы Западной и Центральной Африки, где являются эндемичными.
Но в этом году вспышка вышла за пределы Африки, после чего ВОЗ задался вопросом, стоит ли обозначить вспышку, как глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения.
Все имеющиеся на данный момент штаммы оспы обезьян можно отнести к двум кладам (группа организмов, включающего общего предка и всех его прямых потомков). Вирусы из первой клады или линии возникли в Западной Африке, вторая клада относится к бассейну Конго. Каждая линия вирусов обладает разным уровнем смертности, например, смертность клады Западной Африки составляет 1%, а клада бассейна Конго убивает примерно до 10% зараженных. Настоящая вспышка оспы обезьян скорее всего, происходит из клады Западной Африки.
Дело в том, что оспа обезьян – это большой двухцепочный ДНК-вирус, что позволяет ей эффективнее исправлять ошибки при репликации (копировании самой себя), чем это делают РНК-вирусы. Это означает, что существующий штамм вируса не должен был накопить больше двух мутаций, которые являются теми самыми ошибками при копировании. В ходе исследования ученые обнаружили, что реальная частота мутаций штамма в 6-12 раз выше, чем должно быть.Важно
"Полученные нами данные указывают на продолжающийся процесс мутации вируса и его потенциальную адаптацию к человеку", – пишут исследователи.
Как известно, оспа обезьян передается от человека к человеку во время тесного кожного контакта с пораженными участками на коже зараженного, обмена биологическими жидкостями или воздушно-капельным путем. Но скорость распространения новой вспышки говорит об изменениях в пути передачи вируса, и новые мутации могут быть этому причиной.
Большая часть найденных мутаций в вирусе могла произойти от тесного контакта с иммунной системой человека. Речь идет о ферментах APOBEC3, которые борются с вирусами. Они атакуют вирусы и заставляют их совершать ошибки при копировании своего генетического кода. Такой процесс обычно заканчивается распадом вируса. Но если вирус выживает, тогда он получает все эти новые мутации в своем генетическом коде. Авторы исследования предполагают, что подобные сражения между вирусом оспы обезьян и иммунной системой человека должны были происходить неоднократно.
На данный момент известно, что скорость мутаций оспы обезьян начала расти с 2018 года. Ученые предполагают, что небольшое количество вируса циркулировало среди людей уже давно. За это время вирус, вызывающий оспу обезьян, получил множество новых мутаций, сражаясь с иммунной системой человека. Также возможно, вирус мог усовершенствоваться, незаметно распространяясь среди животных в неэндемичных странах. В этом году он мог снова вернуться к человеку.
Также возможен и третий вариант. Вирус мог распространяться в африканских странах, перемещаясь между небольшими общинами.
Непосредственное лечение оспы обезьян все еще предстоит испытать. Пока пациентам прописывают лечение противовирусными препаратами и антителами, взятыми людей, которые были привиты от обычной оспы. Также эффективной остается тактика "кольцевой вакцинации", с помощью которой удалось победить оспу в 1980 году. В таком случае прививки делаются всем, кто общался с зараженным человеком.