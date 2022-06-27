Очень "талантливый" вирус. Оспа обезьян прошла процесс ускоренной эволюции

Такие вирусы обычно накапливают всего две мутации в год, но новый штамм за несколько лет собрал 50 мутаций.

Согласно результатам нового исследования, вирус оспы обезьян прошел "ускоренную эволюцию" и приобрел новые мутации гораздо быстрее ожидаемого. Об этом сообщает Live Science.

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На данный момент мутировавшая оспа обезьян заразила более 3,5 тыс. человек на территории 48 стран мира. Исследование, результаты которого опубликованы в научном журнале Nature Medicine, выявило в вирусе 50 новых мутаций. Их не обнаруживали в предыдущих штаммах, которые циркулировали с 2018 по 2019 годы. В природе, такие вирусы как оспа обезьян, крайне редко накапливают больше 2 мутаций в год, подчеркивают авторы исследования.

Вирусологи подчеркивают, что оспа обезьян до недавнего времени была редким заболеванием, которое может естественным путем циркулировать среди обезьян и грызунов. Оспа обезьян происходит из того же рода и вида, что и вирус обычной оспы. Обычно они не распространяются за пределы Западной и Центральной Африки, где являются эндемичными.

Но в этом году вспышка вышла за пределы Африки, после чего ВОЗ задался вопросом, стоит ли обозначить вспышку, как глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения.

[ + – ] Оспа обезьян естественным путем циркулирует среди обезьян, а также грызунов. Фото: pixabay.com

Все имеющиеся на данный момент штаммы оспы обезьян можно отнести к двум кладам (группа организмов, включающего общего предка и всех его прямых потомков). Вирусы из первой клады или линии возникли в Западной Африке, вторая клада относится к бассейну Конго. Каждая линия вирусов обладает разным уровнем смертности, например, смертность клады Западной Африки составляет 1%, а клада бассейна Конго убивает примерно до 10% зараженных. Настоящая вспышка оспы обезьян скорее всего, происходит из клады Западной Африки.

Дело в том, что оспа обезьян – это большой двухцепочный ДНК-вирус, что позволяет ей эффективнее исправлять ошибки при репликации (копировании самой себя), чем это делают РНК-вирусы. Это означает, что существующий штамм вируса не должен был накопить больше двух мутаций, которые являются теми самыми ошибками при копировании. В ходе исследования ученые обнаружили, что реальная частота мутаций штамма в 6-12 раз выше, чем должно быть.

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"Полученные нами данные указывают на продолжающийся процесс мутации вируса и его потенциальную адаптацию к человеку", – пишут исследователи.

Как известно, оспа обезьян передается от человека к человеку во время тесного кожного контакта с пораженными участками на коже зараженного, обмена биологическими жидкостями или воздушно-капельным путем. Но скорость распространения новой вспышки говорит об изменениях в пути передачи вируса, и новые мутации могут быть этому причиной.

Большая часть найденных мутаций в вирусе могла произойти от тесного контакта с иммунной системой человека. Речь идет о ферментах APOBEC3, которые борются с вирусами. Они атакуют вирусы и заставляют их совершать ошибки при копировании своего генетического кода. Такой процесс обычно заканчивается распадом вируса. Но если вирус выживает, тогда он получает все эти новые мутации в своем генетическом коде. Авторы исследования предполагают, что подобные сражения между вирусом оспы обезьян и иммунной системой человека должны были происходить неоднократно.

[ + – ] Вирус мог мутировать из-за столкновения с иммунной системой человека.

На данный момент известно, что скорость мутаций оспы обезьян начала расти с 2018 года. Ученые предполагают, что небольшое количество вируса циркулировало среди людей уже давно. За это время вирус, вызывающий оспу обезьян, получил множество новых мутаций, сражаясь с иммунной системой человека. Также возможно, вирус мог усовершенствоваться, незаметно распространяясь среди животных в неэндемичных странах. В этом году он мог снова вернуться к человеку.

Также возможен и третий вариант. Вирус мог распространяться в африканских странах, перемещаясь между небольшими общинами.

Непосредственное лечение оспы обезьян все еще предстоит испытать. Пока пациентам прописывают лечение противовирусными препаратами и антителами, взятыми людей, которые были привиты от обычной оспы. Также эффективной остается тактика "кольцевой вакцинации", с помощью которой удалось победить оспу в 1980 году. В таком случае прививки делаются всем, кто общался с зараженным человеком.