По Европе гуляет оспа обезьян: ученые рассказали, как передается вирус и кто в группе риска

В разных частях Европы фиксируют вспышки оспы обезьян, имеющей родственные связи с оспой, которую искоренили в 1970-х годах. В отличие от своей предшественницы, оспа обезьян нашла новый путь передачи вируса.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Оспа обезьян пришла в Европу, в группе риска — молодые мужчины

В среду, 19 мая, власти Испании и Португалии объявили, что зафиксировали более 40 случаев подозрений на редкое заболевание — оспу обезьян. Вспышки сосредоточены в районах Мадрида и Лиссабона. Заявление сделано после того, как несколькими днями ранее органы здравоохранения Великобритании сообщили, что в стране в мае также было зафиксировано 7 случаев оспы обезьян.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Власти Мадрида добавляют, что в регионе выявлено 23 возможных случая заражения оспой обезьян, в большинстве случаев болезнь передавалась половым путем.

"Все заболевшие – молодые мужчины, и большинство из них имели половые отношения с другими мужчинами", – отметила глава отдела общественного здравоохранения Мадридского региона Елена Андрадас.

[ + – ] Оспа обезьян впервые была обнаружена у лабораторных обезьян в конце 1950-х годов Фото: Getty Images

Министр здравоохранения Португалии сообщил, что 20 вероятных случаев оспы обезьян зафиксированы в Лиссабоне.

"Все случаи были зарегистрированы среди мужчин, большинство из них молоды", – говорится в сообщении Министерства здравоохранения Португалии.

Четыре новых случая оспы обезьян в Великобритании, о которых было объявлено 16 мая, также связаны с мужчинами гомосексуальной ориентации. Отмечается, что трое заболевших британцев никак не связаны с предыдущими случаями, четвертый носитель вируса ездил в Нигерию.

Оспа обезьян также добралась и до США, где в штате Массачусетс 18 мая сообщили о первом случае заражения. Ранее в прошлом году в Штатах фиксировали два случая оспы обезьян у людей, вернувшихся из Нигерии.

Что такое оспа обезьян: редкое заболевание

До сих пор большинство случаев заболевания оспой обезьян регистрировалось в районах влажных тропических лесов бассейна реки Конго и Западной Африки. Как следует из названия, оспа обезьян впервые была обнаружена у лабораторных приматов в конце 1950-х годов. Правда, ученые не могут точно утверждать, что именно животные являются основными переносчиками вируса, поэтому название может быть неправильным. Согласно последним данным, основным резервуаром для вируса могут оказаться мелкие животные, такие как грызуны, пишет The Conversation.

Оспа обезьян – это вирус, который структурно связан с обычной оспой, но отличается более легким течением болезни. Оспа обезьян, как и сама оспа, относятся к группе ортопоксвирусов или поксвирусов.

[ + – ] Носителями вируса оспы обезьян могут быть мелкие грызуны. Фото: ScienceAlert

В отличие от коронавируса SARS-CoV-2, оспа обезьян не так легко передается от человека к человеку. Обычно заражение происходит при тесном взаимодействии с животными-переносчиками или при очень тесном контакте с зараженными людьми и загрязненными вирусом поверхностями. Также известно, что оспа обезьян не распространяется бессимптомно, как это делает COVID-19.

Симптомы оспы обезьян

У людей с оспой обезьян обычно развивается лихорадка, появляется характерная сыпь на теле и волдыри. В большинстве случаев заболевание проходит самостоятельно, а его симптомы исчезают через несколько недель.

[ + – ] Типичные проявления оспы обезьян: лихорадка, характерная сыпь на теле и волдыри Фото: CDC

В некоторых случаях оспа обезьян все же может вызывать тяжелое течение заболевания, при вспышках уровень летальности может варьироваться от 1% до 15%. Тяжелое течение и летальные случаи более вероятны среди детей.

Оспа обезьян передается половым путем

Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) заявляет, что некоторые случаи оспы обезьян, отмеченные в мае, нельзя объяснить международными поездками. Британские медики предполагают, что вирус мог передаваться уже среди населения в Европе.

Четверо из семи заразившихся британцев являются геями, бисексуалами или представителями других сексменьшинств. Подобная картина наблюдается и в Испании.

[ + – ] Так выглядит вирус оспы обезьян. Фото: Roger Harris/Science Photo Library

Отмечается, что ранее случаи, когда оспа обезьян передавалась половым путем, не регистрировались. Хотя известно, что вирус может передаваться при тесном контакте людей.

Существует ли вакцина от оспы обезьян и не возникнет ли еще одна пандемия?

Специальной вакцины против оспы обезьян в мире не существует.

Однако британские и американские эксперты в области здравоохранения утверждают, что риск большой вспышки оспы обезьян остается минимальным. К счастью, в отличие от ситуации с пандемией коронавируса, у людей есть средство, чтобы обуздать вирус. Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщают, что для борьбы с оспой обезьяен можно эффективно использовать вакцину против оспы, противовирусный препарат цидофовир и вакцину от коровьей оспы.

Важно

Ежегодная ревакцинация и авторитарный режим. Как изменится мир, когда пандемия закончится

Некоторые эксперты предполагают, что нынешнюю вспышку оспы обезьян могло спровоцировать прекращение широкомасштабной вакцинации против обычной оспы, которую искоренили еще в 1970-х годах.

Прекращение массовых прививок от оспы могло снизить популяционный иммунитет. А благодаря глобальной торговле и путешествиям поксвирусы получили захватывающую возможность распространяться на большие территории.

Эпидемиолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Энн Римуан говорит, что ослабевшая из-за ликвидации оспы иммунная защита помогла поксвирусам снова развиваться. "Ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Вы можете уничтожить один вирус, но при этом оставите свободное место для появления другого", – пояснила Энн Римуан изданию Washington Post.

Сотрудник Центра по контролю и профилактике заболеваний США Агам Рао говорит, что с новой вспышкой оспы обезьян также могут быть связаны и другие факторы. Например, изменение климата и окружающей среды, которые привели к более тесному контакту людей и животных.

"Сейчас мы находимся на этапе, когда нам необходимо сперва выяснить, как это [возникновение и развитие болезни] происходит, а потому уже мы сможем предложить решение проблемы, такое как вакцинация", – подытоживает эксперт.