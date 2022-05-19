Європою гуляє віспа мавп: учені розповіли, як передається вірус і хто в групі ризику

У різних частинах Європи фіксують спалахи віспи мавп, що має родинні зв'язки з віспою, яку викорінили у 1970-х роках. На відміну від своєї попередниці, віспа мавп знайшла новий шлях передавання вірусу.

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Віспа мавп прийшла в Європу, у групі ризику — молоді чоловіки

У середу, 19 травня, влада Іспанії та Португалії оголосила, що зафіксувала понад 40 випадків підозр на рідкісне захворювання — віспу мавп. Спалахи зосереджені у районах Мадрида та Лісабона. Заява зроблена після того, як кілька днів раніше органи охорони здоров'я Великобританії повідомили, що в країні в травні також було зафіксовано 7 випадків віспи мавп.

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Влада Мадрида додає, що в регіоні виявлено 23 можливі випадки зараження віспою мавп, у більшості випадків хвороба передавалася статевим шляхом.

"Усі хворі — молоді чоловіки, і більшість із них мали статеві стосунки з іншими чоловіками", — зазначила голова відділу громадської охорони здоров'я Мадридського регіону Олена Андрадас.

[ + – ] Віспа мавп уперше була зафіксована в лабораторних мавп наприкінці 1950-х років Фото: Getty Images

Міністр охорони здоров'я Португалії повідомив, що 20 можливих випадків віспи мавп зафіксовано в Лісабоні.

"Усі випадки були зареєстровані серед чоловіків, більшість із них молоді", — йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я Португалії.

Чотири нові випадки віспи мавп у Великій Британії, про які було оголошено 16 травня, також пов'язані з чоловіками гомосексуальної орієнтації. Зазначається, що троє хворих британців ніяк не пов'язані з попередніми випадками, четвертий носій вірусу їздив у Нігерію.

Віспа мавп також дісталася і до США, де в штаті Массачусетс 18 травня повідомили про перший випадок зараження. Раніше минулого року у Штатах фіксували два випадки віспи мавп у людей, котрі повернулися з Нігерії.

Що таке віспа мавп: рідкісне захворювання

Досі більшість випадків захворювання на віспу мавп реєструвалося в районах вологих тропічних лісів басейну річки Конго та Західної Африки. Як випливає з назви, віспа мавп уперше була виявлена у лабораторних приматів наприкінці 1950-х років. Щоправда, вчені не можуть точно стверджувати, що саме тварини є основними переносниками вірусу, тому назва може бути неправильною. Згідно з останніми даними, основним резервуаром для вірусу можуть виявитися дрібні тварини, такі як гризуни, пише The Conversation.

Віспа мавп — це вірус, який структурно пов'язаний зі звичайною віспою, але відрізняється більш легким перебігом хвороби. Віспа мавп, як власне й віспа, належать до групи ортопоксвірусів або поксвірусів.

[ + – ] Носіями вірусу віспи мавп можуть бути дрібні гризуни Фото: ScienceAlert

На відміну від коронавірусу SARS-CoV-2, віспа мавп не так легко передається від людини до людини. Зазвичай зараження відбувається за умов тісної взаємодії з тваринами-переносниками або дуже тісного контакту із зараженими людьми та забрудненими вірусом поверхнями. Також відомо, що віспа мавп не поширюється безсимптомно, як це робить COVID-19.

Симптоми віспи мавп

У людей з віспою мавп зазвичай розвивається лихоманка, з'являються характерні висипи на тілі та пухирі. Найчастіше захворювання проходить самостійно, а його симптоми зникають за кілька тижнів.

[ + – ] Типові прояви віспи мавп: лихоманка, характерний висип на тілі та пухирі Фото: CDC

У деяких випадках віспа мавп все ж таки може викликати тяжкий перебіг захворювання, при спалахах рівень летальності може варіюватися від 1% до 15%. Тяжкий перебіг і летальні випадки більш ймовірні серед дітей.

Віспа мавп передається статевим шляхом

Агентство з безпеки охорони здоров'я Великої Британії (UKHSA) заявляє, що деякі випадки віспи мавп, зазначені у травні, не можна пояснити міжнародними поїздками. Британські медики припускають, що вірус міг передаватися вже серед населення Європи.

Четверо із семи британців, які заразилися, є геями, бісексуалами або представниками інших сексменшин. Подібна картина спостерігається і в Іспанії.

[ + – ] Так виглядає вірус віспи мавп Фото: оспа обезьян

Зазначається, що раніше випадки, коли віспа мавп передавалася статевим шляхом, не реєструвалися. Хоча відомо, що вірус може передаватися за умов тісного контакту людей.

Чи існує вакцина від віспи мавп і чи не виникне ще одна пандемія?

Спеціальної вакцини проти віспи мавп у світі немає.

Проте британські й американські експерти в галузі охорони здоров'я стверджують, що ризик великого спалаху віспи мавп залишається мінімальним. На щастя, на відміну від ситуації з пандемією коронавірусу, люди мають засіб, щоб приборкати вірус. Центри з контролю і профілактики захворювань США повідомляють, що для боротьби з віспою мавп можна ефективно використовувати вакцину проти віспи, противірусний препарат цидофовір і вакцину від коров'ячої віспи.

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Деякі експерти припускають, що нинішній спалах віспи мавп могло спровокувати припинення широкомасштабної вакцинації проти звичайної віспи, яку викоренили ще в 1970-х роках.

Припинення масових щеплень від віспи могло зменшити популяційний імунітет. А завдяки глобальній торгівлі та подорожам поксвіруси отримали захопливу можливість поширюватися на великі території.

Епідеміологиня з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі Енн Рімуан каже, що ослаблений через ліквідацію віспи імунний захист допоміг поксвірусам знову розвиватися. "Жодна добра справа не залишається безкарною. Ви можете знищити один вірус, але при цьому залиште вільне місце для появи іншого", — пояснила Енн Рімуан виданню Washington Post.

Співробітник Центру з контролю та профілактики захворювань США Агам Рао говорить, що з новим спалахом віспи мавп також можуть бути пов'язані й інші фактори. Наприклад, зміна клімату та навколишнього середовища, що призвели до тіснішого контакту людей і тварин.

"Зараз ми знаходимося на етапі, коли нам необхідно спочатку з'ясувати, як це [виникнення і розвиток хвороби] відбувається, а потім уже ми зможемо запропонувати вирішення проблеми, таке як вакцинація", — підсумовує експерт.