Дуже "талановитий" вірус. Віспа мавп пройшла процес прискореної еволюції

Такі віруси зазвичай накопичують лише дві мутації на рік, але новий штам за кілька років зібрав 50 мутацій.

Згідно з результатами нового дослідження, вірус віспи мавп пройшов "прискорену еволюцію" і отримав нові мутації набагато швидше, ніж очікували. Про це повідомляє Live Science.

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Наразі віспа мавп, що мутувала, заразила понад 3,5 тис. осіб на території 48 країн світу. Дослідження, результати якого опубліковано в науковому журналі Nature Medicine, виявило у вірусі 50 нових мутацій. Їх не виявляли у попередніх штамах, які циркулювали з 2018 по 2019 роки. У природі, такі віруси як віспа мавп, дуже рідко накопичують понад 2 мутації на рік, наголошують автори дослідження.

Вірусологи наголошують, що віспа мавп донедавна була рідкісним захворюванням, яке може природним шляхом циркулювати серед мавп та гризунів. Віспа мавп походить з того ж роду та виду, що і вірус звичайної віспи. Зазвичай вони не поширюються за межі Західної та Центральної Африки, де є ендемічними.

Але цього року спалах вийшов за межі Африки, після чого ВООЗ поставив питання, чи варто позначити спалах, як глобальну надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я.

[ + – ] Віспа мавп природним шляхом циркулює серед мавп, а також гризунів Фото: pixabay.com

Всі наявні зараз штами віспи мавп можна віднести до двох класів (група організмів, що включає загального предка, і всіх його прямих нащадків). Віруси з першої групи або лінії виникли в Західній Африці, друга група належить до басейну Конго. Кожна лінія вірусів має різний рівень смертності, наприклад, смертність лінії Західної Африки становить 1%, а лінія басейну Конго вбиває приблизно до 10% заражених. Справжній спалах віспи мавп, найімовірніше, походить з групи Західної Африки.

Річ у тому, що віспа мавп — це великий дволанцюговий ДНК-вірус, що дозволяє їй ефективніше виправляти помилки під час реплікації (копіюванні самої себе), ніж це роблять РНК-віруси. Це означає, що наявний штам вірусу не повинен був накопичити понад дві мутації, які є тими самими помилками під час копіювання. Під час дослідження вчені виявили, що реальна частота мутацій штаму в 6-12 разів вища, ніж має бути.

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"Отримані нами дані вказують на процес мутації вірусу, що триває, і його потенційну адаптацію до людини", — пишуть дослідники.

Як відомо, віспа мавп передається від людини до людини під час тісного шкірного контакту з ураженими ділянками на шкірі зараженого, обміну біологічними рідинами або повітряно-крапельним шляхом. Але швидкість поширення нового спалаху говорить про зміни у шляху передачі вірусу, і нові мутації можуть бути причиною цього.

Більшість знайдених мутацій у вірусі могла походити від тісного контакту з імунною системою людини. Йдеться про ферменти APOBEC3, які борються із вірусами. Вони атакують віруси і змушують їх робити помилки під час копіювання свого генетичного коду. Такий процес зазвичай закінчується розпадом вірусу. Але якщо вірус виживає, тоді він отримує всі ці нові мутації у своєму генетичному коді. Автори дослідження припускають, що такі битви між вірусом віспи мавп та імунною системою людини мали відбуватися неодноразово.

[ + – ] Вірус міг мутувати через зіткнення з імунною системою людини

Тепер відомо, що швидкість мутацій віспи мавп почала зростати з 2018 року. Вчені припускають, що невелика кількість вірусу циркулювала серед людей вже давно. За цей час вірус, що спричиняє віспу мавп, отримав безліч нових мутацій, борючись з імунною системою людини. Також, можливо, вірус міг удосконалитися, непомітно поширюючись серед тварин у не ендемічних країнах. Цього року він міг знову повернутись до людини.

Також можливий третій варіант. Вірус міг поширюватися в африканських країнах, переміщаючись між невеликими громадами.

Безпосереднє лікування віспи мавп усе треба ще випробувати. Поки пацієнтам прописують лікування противірусними препаратами та антитілами, взятими людей, які були щеплені від звичайної віспи. Також ефективною залишається тактика "кільцевої вакцинації", за допомогою якої вдалося перемогти віспу 1980 року. У такому разі щеплення робляться всім, хто спілкувався із зараженою людиною.