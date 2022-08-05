У США оголосили надзвичайну ситуацію через спалах мавпячої віспи, — Reuters

Кількість хворих у США перевищила 6 600 осіб. Для боротьби із захворюванням уряд країни має намір вакцинувати понад 1,6 мільйонів людей із групи високого ризику.

Сполучені Штати оголосили спалах віспи мавп надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я. Це дозволить залучити додаткове фінансування і засоби для боротьби з хворобою. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я і соціальних служб США Хав'єр Бесерра, повідомляє агентство Reuters.

"Ми готові вивести наші заходи щодо боротьби з цим вірусом на новий рівень, і ми закликаємо всіх американців серйозно ставитися до мавпячої віспи", — заявив міністр.

Зазначається, що до 3 серпня кількість хворих у США перевищила 6 600 осіб, причому майже всі випадки були зареєстровані серед чоловіків, які мають статеві контакти з чоловіками.

Для боротьби з хворобою влада впроваджує вакцини та методи, які були схвалені для лікування віспи, але також працюють і проти мавпячої віспи. Так, уряд США поширив 600 000 доз вакцини Jynneos компанії Bavarian Nordic і розгорнув 14 000 препаратів TPOXX компанії Siga Technologies.

Директор Центрів із контролю і профілактики захворювань США Рошель Валенскі зазначив, що американський уряд має намір вакцинувати понад 1,6 мільйонів людей із групи високого ризику. Крім того, президент країни Джо Байден на початку серпня призначив двох федеральних чиновників для координації дій своєї адміністрації по боротьбі з мавпячою віспою після того, як Каліфорнія, Іллінойс і Нью-Йорк оголосили про надзвичайну ситуацію.

ВООЗ оголосила віспу мавп глобальною надзвичайною ситуацією

У липні Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила спалах мавпячої віспи надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я, що має міжнародне значення. Більшість випадків зараження було зафіксовано в Європейських країнах та Америці.

Учені стверджують, що найчастіше віспою мавп заражаються чоловіки, які мали одностатеві сексуальні контакти. Однак віспа не є хворобою, яка передається статевим шляхом у класичному розумінні, і нею можна заразитися за умов будь-якого близького фізичного контакту.

Нагадаємо, в Європі зафіксували перший смертельний випадок унаслідок захворювання на мавпячу віспу. Випадок стався в Іспанії, при цьому станом на кінець червня в країні було підтверджено 4 298 випадків захворювання.