Тепер помирають не лише в Африці: у Європі вперше зареєстрували смерть від віспи мавп

За кілька годин до оголошення про загибель іспанського пацієнта про смерть від вірусу повідомили у Бразилії. Отже, тепер від мавпячої віспи вмирають у Африці.

У п'ятницю Міністерство охорони здоров'я Іспанії повідомило про першу в країні та в Європі смерть від мавпячої віспи, повідомляє Reuters. Представник МОЗ відмовився повідомити подробиці про загиблого. В останньому звіті відомства сказано, що в Іспанії підтверджено 4298 випадків захворювання, 120 людей було госпіталізовано.

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За кілька годин до цього в МОЗ Бразилії повідомили про першу смерть від мавпячої віспи за межами африканського континенту. Жертвою хвороби став 41-річний чоловік, який страждав на лімфому, через що його імунна система була ослаблена.

"Супутні захворювання посилили його стан", — повідомили в МОЗ, додавши, що пацієнт помер від септичного шоку після того, як його доставили у відділення інтенсивної терапії.

Бразилія, разом зі Сполученими Штатами та Канадою, входить до числа країн, які найбільше постраждали від мавпячої віспи в Північній та Південній Америці. За даними Панамериканської організації охорони здоров'я у регіоні зареєстровано понад 5 тис. випадків захворювання.

Перші смерті за межами Африки відбулися лише через кілька днів після того, як Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила швидко поширюваний спалах глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я.

До 29 липня ВООЗ мала відомості лише про п'ять підтверджених випадків смерті від мавпячої віспи.

Випадки зараження вірусом все частіше реєструють у сусідніх країнах. 12 липня стало відомо, що мавпячою віспою захворів молодий житель Санкт-Петербурга, який повернувся додому з поїздки Європою. Молодий чоловік звернувся до лікарні з характерним висипом.

10 червня глава МОЗ Польщі Адам Недзельський заявив про те, що польські лікарі вперше діагностували у пацієнта мавпячу віспу.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін упевнений, що вірус рано чи пізно проникне в Україну, проте виникнення спалаху цього захворювання є малоймовірним.

Українське МОЗ опублікувало пам'ятку про вірус мавпячої віспи, в якій сказано, як передається вірус і як діагностують зараження.