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Тепер помирають не лише в Африці: у Європі вперше зареєстрували смерть від віспи мавп

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У Європі все частіше реєструють випадки захворювання на мавпячу віспу. 29 липня від вірусу помер перший європейський пацієнт

За кілька годин до оголошення про загибель іспанського пацієнта про смерть від вірусу повідомили у Бразилії. Отже, тепер від мавпячої віспи вмирають у Африці.

У п'ятницю Міністерство охорони здоров'я Іспанії повідомило про першу в країні та в Європі смерть від мавпячої віспи, повідомляє Reuters. Представник МОЗ відмовився повідомити подробиці про загиблого. В останньому звіті відомства сказано, що в Іспанії підтверджено 4298 випадків захворювання, 120 людей було госпіталізовано.

За кілька годин до цього в МОЗ Бразилії повідомили про першу смерть від мавпячої віспи за межами африканського континенту. Жертвою хвороби став 41-річний чоловік, який страждав на лімфому, через що його імунна система була ослаблена.

"Супутні захворювання посилили його стан", — повідомили в МОЗ, додавши, що пацієнт помер від септичного шоку після того, як його доставили у відділення інтенсивної терапії.

Бразилія, разом зі Сполученими Штатами та Канадою, входить до числа країн, які найбільше постраждали від мавпячої віспи в Північній та Південній Америці. За даними Панамериканської організації охорони здоров'я у регіоні зареєстровано понад 5 тис. випадків захворювання.

Перші смерті за межами Африки відбулися лише через кілька днів після того, як Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила швидко поширюваний спалах глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я.

До 29 липня ВООЗ мала відомості лише про п'ять підтверджених випадків смерті від мавпячої віспи.

Випадки зараження вірусом все частіше реєструють у сусідніх країнах. 12 липня стало відомо, що мавпячою віспою захворів молодий житель Санкт-Петербурга, який повернувся додому з поїздки Європою. Молодий чоловік звернувся до лікарні з характерним висипом.

10 червня глава МОЗ Польщі Адам Недзельський заявив про те, що польські лікарі вперше діагностували у пацієнта мавпячу віспу.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін упевнений, що вірус рано чи пізно проникне в Україну, проте виникнення спалаху цього захворювання є малоймовірним.

Українське МОЗ опублікувало пам'ятку про вірус мавпячої віспи, в якій сказано, як передається вірус і як діагностують зараження.