Віспа мавп дійде до України: у МОЗ оцінили перспективи початку епідемії

За словами головного санітарного лікаря Кузіна, українські медики знають чим і як лікувати захворювання.

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В Україні згодом буде виявлено випадки віспи мавп, проте виникнення спалаху цього захворювання в країні малоймовірне. Про це в інтерв'ю "Суспільному" розповів головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін.

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За словами Кузіна, у країнах Євросоюзу зареєстровано понад 170 випадків віспи мавп, проте вона передається не так легко, як коронавірус — просто перебувати поруч із людиною або потиснути їй руку буде замало. Захворіти на віспу мавп можна при тривалому контакті з виділеннями людини, наприклад, кров'ю, або іншим біологічним матеріалом.

"Такий тип контакту буває переважно в побуті. Тому швидкість передачі цієї інфекції не така велика, як при ковіді", — сказав Кузін.

При цьому головний санітарний лікар зазначив, що епідеміологи вже мають чіткі алгоритми роботи з віспою мавп. У разі фіксації випадку захворювання необхідно його перевірити та протестувати контактних осіб. Протягом інкубаційного періоду і самої хвороби пацієнти повинні перебувати у лікарні, проте після одужання вони вже не будуть загрозою для оточення.

"Напевно, випадки (віспи мавп) будуть зареєстровані в Україні. Але ми точно знаємо, як проводити епідеміологічне розслідування, чим і як лікувати, як локалізувати. Тому я не впевнений, що буде спалах", — запевнив Кузін.

Також представник МОЗ зазначив, що вакцини від віспи мавп наразі немає "і навряд буде", оскільки захворювання рідко протікає важко, швидкість передачі інфекції мінімальна, у зв'язку з чим і ризик епідемії також мінімальний.

Нагадаємо, Бельгія стала першою країною у світі, яка запровадила примусовий карантин для заражених вірусом мавпячої віспи.

Також нещодавно вчені з'ясували, який шлях передачі віспи мавп є основним.