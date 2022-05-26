Через статевий контакт: вчені назвали основний шлях передачі віспи мавп

За даними Центру з контролю та профілактики захворювань, багато нещодавно виявлених захворювань на віспу мавп пов'язані з чоловіками, які мали сексуальний контакт із представником своєї статі. Крім того, імунітет людей до поксвірусів зменшився через припинення вакцинації.

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Учені намагаються з'ясувати, чому в Європі збільшилася кількість захворювань на віспу мавп. Число випадків захворювання викликало у фахівців із захворювань питання про характер передачі віспи мавп, оскільки багато пацієнтів не подорожували до Африки й не контактували з інфікованою людиною. Про це повідомляє американський телеканал NBC NEWS.

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"Як вони спочатку заразилися і чому це всюди, досі залишається загадкою", — сказав ад'ютант-професор медицини Пенсільванського університету доктор Стюарт Айзекс.

Віспа мавп не так легко переходить від людини до людини. За словами експертів, до цього більшість випадків захворювань відбувалося серед людей, які контактували із зараженою твариною через укуси, подряпини або приготування м'яса дичини. Найпомітніший спалах на Заході стався у 2003 році, коли домашні лучні собачки заразили 47 людей у США.

З минулих випадків передачі вірусу від людини до людини вчені дізналися, що вірус поширюється під час обміну великими респіраторними краплями або прямого контакту з біологічними рідинами, пошкодженнями, що утворюються під час інфекції, або зараженими предметами, наприклад, одягом або постільною білизною. За словами експертів, віспу мавп не вважають інфекцією, що передається статевим шляхом, але вона може передаватися під час статевих контактів.

Причина спалаху віспи мавп зараз

За даними Центру з контролю та профілактики захворювань, багато нещодавно виявлених захворювань на віспу мавп пов'язані з чоловіками, які мали сексуальний контакт із представником своєї статі. А деякі недавні випадки почалися з ураження ануса та геніталій.

"Я припускаю, що передача статевим шляхом буде першою у списку потенційних винуватців", — сказав директор Центру біодизайну імунотерапії, вакцин та віротерапії в Університеті штату Аризона доктор Грант Макфадден.

Він вважає, що генетична послідовність вірусу мавпячої віспи, який заразив людей у Європі, виглядає відносно непересічною. За його словами, це може бути просто випадковий ланцюжок, наприклад, у гей спільноті.

Крім того, віруси часто легше передаються всередині згуртованих груп людей. За даними відомства Global.health, яке збирає інформацію про інфекційні захворювання, всі нещодавні випадки з віспою мавп виявлені в чоловіків.

Проте експерти погодилися, що поки рано припускати, що віспа мавп поширюється всередині якоїсь спільноти. За їхніми словами, важливо точно визначити перший випадок передачі вірусу від людини до людини та вивчити його, щоб визначити, як почався спалах.

Грант Макфадден також вважає, що ослаблення обмежень на міжнародні поїздки могло б сприяти поширенню віспи.

"Схоже, що у вірусу завжди була ця потенційна здатність для передачі від людини до людини. В нього просто ніколи не було можливості в минулому, а якщо і була, то вона швидко вичерпалася, і ми ніколи не розглядали це як подію. В той час як тепер, коли люди можуть подорожувати по всьому світу, цілком можливо, що ми насправді вперше побачили це в ширшому контексті", — сказав він.

Люди стануть сприйнятливішими до віспи

За оцінками ВООЗ, вакцини проти віспи на 85% ефективні задля унеможливлення віспи мавп. Однак у США припинили вакцинацію населення від неї з 1972 року, а глобальна вакцинація припинилася приблизно у 1980 році — тоді оголосили, що віспа ліквідована в усьому світі. Так у людей загалом менше імунітету до поксвірусів, ніж у минулі десятиліття.

"У нас більше немає імунітету, і тому ми й надалі спостерігатимемо появу випадків — і з часом їх стане більше", — сказала професорка епідеміології Каліфорнійського університету у Філдінгської школи громадського здоров'я Лос-Анджелеса Енн Рімуан.

Нагадаємо, 19 травня Фокус розбирався, що таке віспа мавп, її симптоми, а також хто в групі ризику і як вона передається.