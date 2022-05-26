Через половой контакт: ученые назвали основной путь передачи оспы обезьян

По данным Центра по контролю и профилактики заболеваний, многие недавно выявленные заболевания оспой обезьян связанны с мужчинами, которые имели сексуальный контакт с представителем своего пола. Кроме того, иммунитет людей к поксвирусам уменьшился из-за прекращения вакцинации.

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Ученые пытаются выяснить, почему в Европе увеличилось количество заболеваний оспой обезьян. Растущее число случаев заболевания вызвало у специалистов по заболеваниям вопросы о характере передачи оспы обезьян, поскольку многие пациенты не путешествовали в Африку и не контактировали с инфицированным человеком. Об этом сообщает американский телеканал NBC NEWS.

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"Как они изначально заразились и почему это повсюду, до сих пор остается загадкой", — сказал адъютант-профессор медицины Пенсильванского университета доктор Стюарт Айзекс.

Оспа обезьян не так легко переходит от человека к человеку. По словам экспертов, до этого большинство случаев заболеваний происходило среди людей, которые контактировали с зараженным животным через укусы, царапины или приготовление мяса дичи. Самая заметная вспышка на Западе произошла в 2003 году, когда домашние луговые собаки заразили 47 человек в США.

Из прошлых случаев передачи вируса от человека к человеку ученые узнали, что вирус распространяется при обмене крупными респираторными каплями или при прямом контакте с биологическими жидкостями, повреждениями, которые образуются во время инфекции, или зараженными предметами, например, одеждой или постельным бельем. По словам экспертов, оспа обезьян не считается инфекцией, передающейся половым путем, но она может передаваться во время половых контактов.

Причина вспышки оспы обезьян сейчас

По данным Центра по контролю и профилактики заболеваний, многие недавно выявленные заболевания оспой обезьян связанны с мужчинами, которые имели сексуальный контакт с представителем своего пола. А некоторые недавние случаи начались с поражений ануса и гениталий.

"Я предполагаю, что передача половым путем будет первой в списке потенциальных виновников", — сказал директор Центра биодизайна иммунотерапии, вакцин и виротерапии в Университете штата Аризона доктор Грант Макфадден.

Он считает, что генетическая последовательность вируса обезьяньей оспы, заразившего людей в Европе, выглядит относительно заурядной. По его словам, это может быть просто случайная цепочка, например, в гей сообществе

Кроме того, вирусы часто легче передаются внутри сплоченных групп людей. По данным ведомства Global.health, которое собирает информацию об инфекционных заболеваниях, все недавние случаи с оспой обезьян были выявленные у мужчин.

Однако эксперты согласились, что пока что рано предполагать, что оспа обезьян распространяется внутри какого-то сообщества. По их словам, важно точно определить первый случай передачи вируса от человека к человеку и изучить его, чтобы определить, как началась вспышка.

Грант Макфадден также считает, что ослабление ограничений на международные поездки могло способствовать распространению оспы.

"Похоже, что у вируса всегда была эта потенциальная способность для передачи от человека к человеку. У него просто никогда не было возможности в прошлом, а если и была, то она быстро иссякла, и мы никогда не рассматривали это как событие. В то время как теперь, когда люди могут путешествовать по всему миру, вполне возможно, что мы на самом деле впервые увидели это в более широком контексте", — сказал он.

Люди станут более восприимчивы к оспе

По оценкам ВОЗ, вакцины против оспы на 85% эффективны для предотвращения оспы обезьян. Однако в США прекратили вакцинацию населения от нее в 1972 году, а глобальная вакцинация прекратилась примерно в 1980 году — тогда объявили, что оспа ликвидирована во всем мире. Таким образом, у людей в целом меньше иммунитета к поксвирусам, чем в прошлые десятилетия.

"У нас больше нет иммунитета, и поэтому мы будем и дальше наблюдать появление случаев — и со временем их станет больше", — сказала профессор эпидемиологии Калифорнийского университета в Филдингской школе общественного здравоохранения Лос-Анджелеса Энн Римуан.

Напомним, 19 мая Фокус разбирался, что такое оспа обезьян, ее симптомы, а также, кто в группе риска и как она передается.