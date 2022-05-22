Бельгія стала першою країною, яка ввела обов'язковий карантин через мавпячу віспу

Хворі повинні перебувати в ізоляції, поки в них не пройде характерний для захворювання висип.

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Бельгія стала першою країною у світі, яка запровадила примусовий карантин для заражених вірусом мавпячої віспи. Про це повідомляє телеканал VRT.

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Хворі повинні перебувати в ізоляції, поки в них не пройде характерний для захворювання висип. Термін карантину становить приблизно три тижні. Але Агентство з догляду та здоров'я пояснило, що фіксованого терміну немає.

Таке рішення уряд Бельгії ухвалив після консультації з робочою групою щодо оцінки ризиків. Людей, які контактували з хворими, поки що не ізолюють, але їм рекомендують відслідковувати можливий прояв симптомів. Бельгійська влада також проведе інформаційну кампанію серед чоловіків, які практикують секс із чоловіками і з тими, хто має більше одного партнера.

"Це не має нічого спільного з гомосексуальністю або гетеросексуальністю. Але ми знаємо, що зараз хвороба поширюється здебільшого у цій групі. Тому ми маємо попередити цю групу", — каже міністр охорони здоров'я Бельгії Франк Ванденбрук. І повідомив, що в Бельгії зараз зареєстровано три випадки мавпячої віспи.

"Йдеться про двох пацієнтів з офіційним діагнозом і партнера одного з них, у якого також проявляються симптоми. Між ними є зв'язок: вони відвідували фетиш-фестиваль Darklands, який проходив із 4 по 9 травня в Антверпені та залучив майже 15 000 людей. Можливо, вірус привезли відвідувачі фестивалю з-за кордону", — заявив Ванденбрук.

"Якщо ви вважаєте, що інфіковані, вам треба негайно звернутися у відділення невідкладної допомоги й уникати тісного контакту з іншими людьми. Якщо підтвердиться, що у вас є захворювання, ви дійсно маєте піти в контактну ізоляцію до зникнення симптомів. Ми також даємо вказівки про це лікарям загальної практики та лікарням", — резюмував міністр.

Раніше ВООЗ скликала екстрену нараду через спалах віспи мавп. На той час було зареєстровано 20 випадків. Зараз їх майже 150. Вірус мавпячої віспи був зафіксований у Великій Британії, Іспанії, Португалії, Італії, Швеції, Канаді та США.

Що таке мавпяча віспа?

Мавпяча віспа — це вірусна інфекція, яка переважно зустрічається в Західній і Центральній Африці. Вірус-збудник уперше зафіксували в піддослідних мавп у 1958 році. Першими симптомами є лихоманка, біль голови, м'язові болі, озноб, тахікардія, підвищена температура. Може розвинутись висип, що часто починається на обличчі, а потім поширюється на інші частини тіла, найчастіше на долоні та ступні. Висипання з'являються через 1-3 дні після лихоманки.

[ + – ] Хворий на мавпу віспу

Заразитися можна повітряно-краплинним шляхом, контактно-побутовим шляхом (торкаючись до тих же предметів, що й заражена людина) та при контакті з біологічними рідинами хворого (слина, сеча, кров тощо).

Спеціальної вакцини проти вірусу не існує, але щеплення від віспи забезпечує гарний захист, оскільки ці два віруси дуже схожі.