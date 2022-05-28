Оспа обезьян дойдет до Украины: в Минздраве оценили перспективы начала эпидемии

По словам главного санврача Кузина, украинские медики знают чем и как лечить заболевание.

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В Украине со временем будут выявлены случаи оспы обезьян, однако возникновение вспышки этого заболевания в стране маловероятно. Об этом в интервью "Суспільному" рассказал главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин.

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По словам Кузина, в странах Евросоюза зарегистрировано более 170 случаев оспы обезьян, однако она передается не так легко, как коронавирус — просто находиться рядом с человеком или пожать ему руку будет недостаточно. Заболеть оспой обезьян можно при длительном близком контакте с выделениями человека, например, кровью, или другим биологическим материалом.

"Такой тип контакта бывает преимущественно в быту. Поэтому скорость передачи этой инфекции не столь велика, как при ковиде", — сказал Кузин.

При этом главный санитарный врач отметил, что что у эпидемиологов уже есть четкие алгоритмы работы с оспой обезьян. В случае фиксации случая заболевания необходимо его проверить и протестировать контактных лиц. В течение инкубационного периода и самой болезни пациенты должны находиться в больнице, однако после выздоровления они уже не представляют угрозы для окружающих.

"Наверняка случаи (оспы обезьян) будут зарегистрированы в Украине. Но мы точно знаем, как проводить эпидемиологическое расследование, чем и как лечить, как локализовать. Поэтому я не уверен, что будет вспышка", — заверил Кузин.

Также представитель Минздрава отметил, что вакцины от оспы обезьян на данный момент нет "и вряд ли будет", так как заболевание редко протекает тяжело, скорость передачи инфекции минимальна, в связи с чем и риск эпидемии также минимален.

Напомним, Бельгия стала первой страной в мире, которая ввела принудительный карантин для зараженных вирусом обезьяньей оспы.

Также недавно ученые выяснили, какой путь передачи оспы обезьян является основным.