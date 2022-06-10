У Польщі офіційно підтвердили перший випадок мавпячої віспи

За словами голови МОЗ Адама Недзельського, всього було майже 10 підозр на хворобу. Наразі хворого ізолювали, а поширювати інформацію про стан його здоров'я не стали.

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Глава МОЗ Польщі Адам Недзельський заявив про те, що польські лікарі вперше діагностували у пацієнта мавпячу віспу, повідомляє "Укрінформ".

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"У нас було майже десять підозр на мавпячу віспу, зразки досліджуються. 10 червня — це перший день, коли ми маємо підтверджений випадок", — сказав Недзельський.

За словами співробітників МОЗ, хворого ізолювали. Вони не уточнили, у якому саме польському воєводстві зафіксували випадок інфікування.

Які заражаються мавпячою віспою

МОЗ України опублікувало пам'ятку про вірус мавпячої віспи.

Мавпячою віспою неможливо заразитися повітряно-крапельним шляхом або під час рукостискання. Центр контролю і профілактики захворювань зазначає, що найчастіше вірус передається під час статевого контакту. Також заразитися можна за умов тривалого контакту з біологічним матеріалом хворої людини, наприклад, кров'ю.

Нагадаємо, глава українського МОЗ Віктор Ляшко вважає, що українцям не варто турбуватися про виникнення епідемії мавпячої віспи. Такого висновку він дійшов, поговоривши з керівником відділу реагування на надзвичайні ситуації ВООЗ. Як заходи реагування на можливе поширення інфекції міністр назвав необхідність посилення діагностики за умов появи певних симптомів.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін впевнений, що вірус згодом проникне в Україну, проте виникнення спалаху цього захворювання малоймовірне.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) 29 травня заявила, що мавпяча віспа на глобальному рівні є "помірним ризиком" для здоров'я населення. Однак стан може змінитися, якщо вірус закріпиться як патоген для маленьких дітей і людей з ослабленим імунітетом.