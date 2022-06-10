В Польше официально подтвердили первый случай обезьяньей оспы

По словам главы Минздрава Адама Недзельского, всего было около 10 подозрений на болезнь. Сейчас больного изолировали, а распространять информацию о состоянии его здоровья не стали.

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Глава Минздрава Польши Адам Недзельский заявил о том, что польские врачи впервые диагностировали у пациента обезьянью оспу, сообщает "Укринформ".

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"У нас было около десяти подозрений на обезьянью оспу, образцы исследуются. 10 июня – это первый день, когда мы имеем подтвержденный случай",- сказал Недзельский.

По словам сотрудников Минздрава, больного изолировали. Они не уточнили, в каком именно польском воеводстве выявили случай инфицирования.

Какие заражаются обезьяньей оспой

Минздрав Украины опубликовал памятку о вирусе обезьяньей оспы.

Обезьяньей оспой невозможно заразиться воздушно-капельным путем или при рукопожатии. Центр по контролю и профилактики заболеваний отмечает, что чаще всего вирус передается при половом контакте. Также заразиться можно при длительном близком контакте с биологическим материалом больного человека, например, кровью.

Напомним, глава украинского Минздрава Виктор Ляшко считает, что украинцам не стоит беспокоиться о возникновении эпидемии обезьяньей оспы. К такому выводу он пришел, поговорив с руководителем отдела реагирования на чрезвычайные ситуации ВОЗ. В качестве мер реагирования на возможное распространение инфекции министр назвал необходимость усиления диагностики при появлении определенных симптомов.

Главный санитарный врач Игорь Кузин уверен, что вирус со временем проникнет в Украину, однако возникновение вспышки этого заболевания маловероятно..

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 29 мая заявила, что обезьянья оспа на глобальном уровне представляет собой "умеренный риск" для здоровья населения. Однако положение может измениться, если вирус закрепится в качестве патогена для маленьких детей и людей с ослабленным иммунитетом.