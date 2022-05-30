Мавпяча віспа: ВООЗ оцінив імовірність нової світової пандемії

Організація повідомляє про "помірний ризик" для здоров'я населення на глобальному рівні, але ситуація може змінитися.

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Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) 29 травня заявила, що мавпяча віспа на глобальному рівні є "помірним ризиком" для здоров'я населення. Заява була зроблена після того, як випадки захворювання були зареєстровані в країнах, де ця хвороба зазвичай не трапляється. Про це повідомляє видання Reuters.

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Однак ситуація може змінитися в тому випадку, якщо вірус закріпиться як патоген для маленьких дітей і людей із проблемами імунітету.

"Ризик для здоров'я населення може стати високим, якщо цей вірус скористається можливістю утвердитися як патоген для людини та пошириться серед груп із підвищеним ризиком тяжких захворювань, таких як маленькі діти та люди з імуносупресією", — заявили в організації.

Також повідомляється, що зараз ВООЗ не має відомостей про летальні наслідки. Станом на 26 травня було зареєстровано 257 підтверджених випадків зараження мавпячою віспою та 120 підозрілих випадків у 23 державах, які не є ендемічними для цього вірусу.

Раптова поява мавпячої віспи відразу в кількох неендемічних країнах передбачає непомічену передачу вірусу останнім часом. У зв'язку з цим в ООН заявили, що розраховує виявити більше випадків віспи з розширенням епіднагляду в країнах, де захворювання зазвичай не виявляється, і незабаром надасть країнам додаткові рекомендації та рекомендації про те, як зменшити поширення вірусу.

"Переважна більшість зареєстрованих наразі випадків не має встановлених зв'язків із ендемічними районами та була виявлена в межах первинної медичної допомоги або послуг із охорони сексуального здоров'я", — йдеться в повідомленні агентства ООН.

Як поширюється мавпяча віспа?

Експерти вважають, що нинішній спалах мавпячої віспи поширюється через тісний, інтимний контакт зі шкірою людини, яка має характерний висип.

"Зараз, схоже, відбувається те, що вірус потрапив у середовище людей у генітальній формі, і поширюється, як і інфекції, що передаються статевим шляхом, що посилило її поширення по всьому світу", — вважає фахівець ВООЗ із інфекційних захворювань Девід Гейманн.

Щоб убезпечити себе від зараження віспою, необхідно уникати тісного особистого контакту з інфікованими людьми. А тим, хто підозрює в себе зараження вірусом, слід негайно ізолюватись і звернутися за медичною допомогою.

Раніше повідомлялося, що виникнення спалаху мавпячої віспи в Україні малоймовірне. За словами заступника міністра охорони здоров'я Ігоря Кузіна, українські фахівці знають, як проводити епідеміологічне розслідування та як лікувати хворобу й локалізувати її поширення.

У Європі зростання кількості випадків захворювання на віспу викликала у фахівців із захворювань питання про характер передачі інфекції. За даними Центру з контролю та профілактики захворювань, багато нещодавно виявлених захворювань мавпячою віспою пов'язані з чоловіками, які мали сексуальний контакт із представником своєї статі.