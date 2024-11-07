Водоочисні системи не справляються: вчені виявили нову небезпеку в стічних водах

Проблема очищення води вже давно є серйозною темою для всього світу і вчені докладають максимальних зусиль для контролю її чистоти. Однак їхнє нове дослідження з'ясувало, що сміття, яке забруднює її, робить її неочищуваною і небезпечною для здоров'я.

Нове дослідження вчених виявило критичну проблему систем очищення стічних вод: їхня нездатність видаляти патогенні для людини мікроорганізми, що прилипають до мікропластику. Хоча ці установки призначені для видалення різних забруднювальних речовин, мікропластик, дрібні пластикові частинки, що зберігаються у воді, часто вислизає від очисних процесів і тим самим дає спосіб цим шкідливим речовинам проникнути в наш організм, пише Tech Explorist.

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Частинки, що потрапляють у воду, утворюють мікробні біоплівки, так звані пластисфери, які слугують прихистком для патогенів, потенційно загрожуючи здоров'ю екосистем і людей за умови повторного потрапляння стічних вод і осаду в навколишнє середовище. У своєму дослідженні, проведеному під керівництвом Інгун Лунд Вітсе з Норвезького університету наук про життя, команда вчених вивчила пластисфери на трьох типах мікропластику, виявлених у стічних водах.

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Завдяки вдосконаленому культивуванню та генетичному аналізу вони виявили кілька патогенних мікроорганізмів, що передаються через їжу та воду, які живуть у цих біоплівках, включно з Listeria monocytogenes, Escherichia coli, норовірусом та аденовірусом. Крім того, команді вдалося культивувати інші шкідливі організми: Klebsiella pneumoniae і Acinetobacter spp. як з неочищених, так і з очищених зразків стічних вод. Ці результати свідчать про те, що біоплівки можуть захищати патогени від стандартної обробки, даючи змогу цим організмам виживати в процесі очищення і знову потрапляти в навколишнє середовище.

Дослідження, опубліковане в журналі PLOS ONE, викликає побоювання серед вчених щодо повторного використання очищених стічних вод, особливо в сільському господарстві та місцях відпочинку, де ці патогени можуть потрапити до харчового ланцюжка або викликати інфекції. Без цілеспрямованих заходів із видалення мікропластику та супутніх йому патогенів зі стічних вод ризик їх поширення залишається високим, становлячи потенційну загрозу для здоров'я населення багатьох країн.

Дослідники наголошують, що очисні споруди можуть ненавмисно сприяти поширенню патогенів, не впораючись з унікальними проблемами, що виникають під час використання пластику. На очисних спорудах пластик покривається мікробними біоплівками, відомими як "пластисфери", на яких можуть мешкати небезпечні патогени. Це підкреслює гостру необхідність у технологічному прогресі та вдосконаленні політики регулювання забруднення води для зниження ризиків для здоров'я, пов'язаних із мікропластиком.

Для розв'язання цієї проблеми автори вважають, що країнам необхідно посилити політику управління відходами та впровадити інновації в технології очищення стічних вод для вловлювання і знищення покритого біоплівкою мікропластику. У міру того як вони продовжують вивчати весь масштаб небезпек для здоров'я, пов'язаних із пластиком, нові протоколи обробки, спрямовані як на мікропластик, так і на мікробні співтовариства, які мешкають у ньому, матимуть важливе значення для захисту довкілля і здоров'я населення в майбутньому.

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