Водоочистные системы не справляются: ученые обнаружили новую опасность в сточных водах

Проблема очистки воды уже давно является серьезной темой для всего мира и ученые прилагают максимальные усилия по контролю ее чистоты. Однако их новое исследование выяснило, что загрязняющий ее мусор делает ее не очищаемой и опасной для здоровья.

Новое исследование ученых выявило критическую проблему систем очистки сточных вод: их неспособность удалять патогенные для человека микроорганизмы, которые прилипают к микропластику. Хотя эти установки предназначены для удаления различных загрязняющих веществ, микропластик, мелкие пластиковые частицы, сохраняющиеся в воде, часто ускользает от очистных процессов и тем самым дает способ этим вредным веществам проникнуть в наш организм, пишет Tech Explorist.

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Попадающие в воду частицы образуют микробные биопленки, так называемые пластисферы, которые служат пристанищем для патогенов, потенциально угрожая здоровью экосистем и людей при повторном попадании сточных вод и осадка в окружающую среду. В своем исследовании, проведенном под руководством Ингун Лунд Витсе из Норвежского университета наук о жизни, команда ученых изучила пластисферы на трех типах микропластика, обнаруженных в сточных водах.

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Благодаря усовершенствованному культивированию и генетическому анализу они выявили несколько патогенных микроорганизмов, передающихся через пищу и воду, живущих в этих биопленках, включая Listeria monocytogenes, Escherichia coli, норовирус и аденовирус. Кроме того, команде удалось культивировать другие вредные организмы: Klebsiella pneumoniae и Acinetobacter spp. как из неочищенных, так и из очищенных образцов сточных вод. Эти результаты свидетельствуют о том, что биопленки могут защищать патогены от стандартной обработки, позволяя этим организмам выживать в процессе очистки и снова попадать в окружающую среду.

Исследование, опубликованное в журнале PLOS ONE, вызывает опасения среди ученых по поводу повторного использования очищенных сточных вод, особенно в сельском хозяйстве и местах отдыха, где эти патогены могут попасть в пищевую цепочку или вызвать инфекции. Без целенаправленных мер по удалению микропластика и сопутствующих ему патогенов из сточных вод риск их распространения остается высоким, представляя потенциальную угрозу для здоровья населения многих стран.

Исследователи подчеркивают, что очистные сооружения могут непреднамеренно способствовать распространению патогенов, не справляясь с уникальными проблемами, возникающими при использовании пластика. На очистных сооружениях пластик покрывается микробными биопленками, известными как "пластисферы", на которых могут обитать опасные патогены. Это подчеркивает острую необходимость в технологическом прогрессе и совершенствовании политики регулирования загрязнения воды для снижения рисков для здоровья, связанных с микропластиком.

Для решения этой проблемы, авторы считают, что странам необходимо усилить политику управления отходами и внедрить инновации в технологии очистки сточных вод для улавливания и уничтожения покрытого биопленкой микропластика. По мере того как они продолжают изучать весь масштаб опасностей для здоровья, связанных с пластиком, новые протоколы обработки, направленные как на микропластик, так и на обитающие в нем микробные сообщества, будут иметь важное значение для защиты окружающей среды и здоровья населения в будущем.

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