В самой глубокой точке Средиземного моря обнаружили то, чего там быть не должно: о чем речь (фото)

На дне самой глубокой впадины в Ионическом море обнаружили наивысшую концентрацию мусора — в том числе металл, стекло и бумагу.

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Океан покрывает большую часть поверхности планеты и невероятно уязвим перед лицом человечества. Новое исследование показывает, что человеческие отходы теперь достигли самой глубокой точки Средиземного моря: впадины Калипсо, расположенной на глубине 5 112 метров ниже поверхности в Ионическом море, пишет SciTechDaily.

В ходе нового исследования ученые использовали современный пилотируемый подводный аппарат под названием Limiting Factor. В результате им удалось обнаружить 167 объектов на морском дне, которых там быть не должно. Из них 148 были подтверждены как морской мусор, а 19, как считают ученые, вероятно, имеют человеческое происхождение. Большая часть этих предметов представляют собой пластик, стекло, металл и бумагу, а в общей сложности все находки представляют собой одну из самых высоких концентраций морского мусора, когда-либо зарегистрированных на таких экстремальных глубинах.

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Ключевой идеей исследования являлось достижение дна самой глубокой точки в Средиземном море. Для этого ученые использовали современный пилотируемый аппарат, с помощью которого им удалось сделать снимки, показывающие, что морской мусор не ограничивается береговыми линиями, поверхностными водами или мелководьем. На самом деле ученые заметили, что мусор скапливается в самых глубоких и отдаленных частях Средиземного моря.

Отметим, что впадина Калипсо расположена в 60 километрах к западу от побережья Пелопоннеса в Греции, в так называемом Греческом желобе. Впадина расположена в зоне высокой сейсмичности из-за активных разломов, она также окружена довольно крутым, ступенчатым рельефом и имеет склоны высотой в тысячи метров, а также почти плоское дно. Внутренняя часть впадины, глубиной более 5000 метров, имеет почковидную форму и размеры примерно 20 км на 5 км.

Каким же образом мусор оказался так глубоко под толщей воды? По словам соавтора исследования, профессора кафедры динамики Земли и океана и директора кафедры устойчивой синей экономики Университета Буффало, Микеля Каналса, на самом деле мусор поступает во впадину Калипсо из нескольких разных источников, как морских, так и наземных. Он мог попасть туда разными путями, включая как дальний перенос океаническими течениями, так и прямой сброс

Мусор, обнаруженный международной группой в бездне Калипсо Фото: Caladan Oceanic

Некоторые легкие отходы, такие как пластик, вероятно, поступают на морское дно с побережья. Некоторые виды пластика, такие как пакеты, дрейфуют прямо над дном, пока не будут частично или полностью захоронены, или не распадутся на более мелкие фрагменты. В ходе исследования ученые также обнаружили доказательства того, что лодки сбрасывают мешки с мусором. Фактически, данные указывают на то, что ни один сантиметр Средиземного моря сегодня не является чистым.

Не менее тревожным является и то, что впадина Калипсо — закрытая впадина, что лишь способствует накоплению мусора внутри. Слабые течения в желобе — около двух сантиметров в секунду и, в исключительных случаях, 18 — также способствуют осаждению легкого мусора на дне.

Ранее Фокус писал о том, что обнаружили ученые на дне Марианской впадины на глубине 11 км.