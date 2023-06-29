Джин выехал, дом остался: что обнаружили ученые на дне Марианской впадины на глубине 11 км

Самое глубокое место в океане лишено света, а давление здесь в 1000 раз превышает давление на суше. Но даже это не может остановить морскую жизнь.

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Земной океан непостижимо глубок. Чтобы представить насколько, стоит вообразить поход от уровня моря к самой высокой вершине на Земле, горы Эверест. Правда, вам придется не подниматься, а спускать на морское дно, пишет Discover Magazine.

Марианская впадина является самым глубоким известным местом в нашем океане, расположенном в западной части Тихого океана. Здесь напрочь отсутствует солнечный свет, а давление в 1000 раз превышает давление на суше. Впрочем, исследования показывают, что ничто из этого не может оставить морскую жизнь, исследовательские экспедиции и загрязнение.

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Насколько глубока Марианская впадина

Некоторые исследования В Марианской впадине выявили глубину, превышающую 10 километров в самом глубоком месте, получившем название Бездна Челленджера. Исследования показывают, что этот чрезвычайно глубокий подводный мир полностью лишен света, а вес океана над ним создает давление около 15 750 фунтов на квадратный дюйм. Это более чем в 1000 раз больше, чем мы испытываем на суше. При этом средняя температура воды здесь колеблется всего на несколько градусов выше нуля.

Несмотря на все эти неприветливые условия множество уникальных морских видов выживает и процветает в Марианской впадине. Более того, нескольким людям и аппаратам также удалось преодолеть это путешествие и вернуться назад на поверхность океана.

Насколько глубок океанических

Средняя глубина Мирового океана, по подсчетам исследователей, составляет около 3,7 километров. Об этом свидетельствуют данные Национального управления океанических и атмосферных исследований в 2010 году. Впрочем, стоит понимать, что это средняя оценка, учитывающая все морское дно, которое, подобно суше, изобилует горными вершинами, кавернозными долинами и другими динамичными топографическими особенностями.

Исследователи отмечают, что множество скалистых траншей и пещер уходят намного глубже 3,7 км, например, Бездна Челленджера в Марианской впадине.

Кто обитает в Марианской впадине

Несмотря на то, что условия здесь весьма экстремальные, многим глубоководным видам удалось приспособиться к ним. Например, здесь обитает уникальная рыба-улитка, которая является одним из наиболее доминирующих семейств рыб, обнаруженных в Бездне Челленджера.

Эти существа были обнаружены на глубине более 8 километров. Они обладают скелетом, состоящим из хрящей, который, как считают ученые, помогает им выдерживать высокое давление. Рыбы-улитки также покрыты полупрозрачной кожей, сквозь которую видны все их внутренности.

Рядом с рыбами-улитками ученые также обнаружили кусковых угрей, которые порой встречаются даже на большей глубине. Исследователи отмечают, что эти существа в действительности напоминают угрей, однако на самом деле являются рыбами, которые тесно связаны с тунцом и морскими коньками.

Наряду с морскими огурцами, крошечные блошиные ракообразные, известные как амфиподы, являются наиболее многочисленными животными в хадальной зоне. Исследования показали, что эти загадочные существа, как правило, предпочитают питаться мусором, плавающим в верхних слоях океана.

Что увидели люди на дне Марианской впадины

Впервые исследователи обнаружили Марианскую впадину еще в 1870-х годах во время экспедиции "Челленджер". Прошло почти столетие прежде чем американскому морскому офицеру Дону Уолшу и швейцарскому океанографу Жаку Пикару удалось достигнуть дна каньона Бездны Челленджера. Это произошло в 1960 году, они использовали глубоководное судно.

В 2012 году канадский кинорежиссер и исследователь океана Джеймс Кэмерон совершил похожее одиночное путешествие в бездну. С тех пор еще около дюжины исследователям удалось достигнуть дна Марианской впадины, многие при этом использовали дистанционные управляемые аппараты.

В 2022 году океанограф, специализирующаяся на морской геологии, Доун Райт, стала первым чернокожим исследователем, спустившимся на дно Бездны Челленджера. Тогда исследователи успешно протестировали гидролокатор бокового обзора, способный делать подробные изображения морского дна.

Однако куда более любопытным оказалось другое открытие исследователей. Они отмечают, что на глубине около 11 километров им удалось обнаружить не что иное, как бутылку из-под пива. Позже Райт показала изображения морского дна Бездны Челленджера и напомнила, что эти снимки являются еще одним напоминанием о том, что человечество должно усерднее работать над защитой окружающей среды.

Ранее Фокус писал о самых глубоких местах в океанах Земли: ученые рассказали, где они находятся и кто там живет.