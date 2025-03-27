У найглибшій точці Середземного моря виявили те, чого там бути не повинно: про що йдеться (фото)

На дні найглибшої западини в Іонічному морі виявили найвищу концентрацію сміття — зокрема метал, скло і папір.

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Океан покриває більшу частину поверхні планети й неймовірно вразливий перед обличчям людства. Нове дослідження показує, що людські відходи тепер досягли найглибшої точки Середземного моря: западини Каліпсо, розташованої на глибині 5 112 метрів нижче поверхні в Іонічному морі, пише SciTechDaily.

Під час нового дослідження вчені використовували сучасний пілотований підводний апарат під назвою Limiting Factor. У результаті їм вдалося виявити 167 об'єктів на морському дні, яких там бути не повинно. З них 148 було підтверджено як морське сміття, а 19, як вважають вчені, ймовірно, мають людське походження. Велика частина цих предметів являють собою пластик, скло, метал і папір, а загалом усі знахідки являють собою одну з найвищих концентрацій морського сміття, коли-небудь зареєстрованих на таких екстремальних глибинах.

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Ключовою ідеєю дослідження було досягнення дна найглибшої точки в Середземному морі. Для цього вчені використовували сучасний пілотований апарат, за допомогою якого їм вдалося зробити знімки, які показують, що морське сміття не обмежується береговими лініями, поверхневими водами або мілководдям. Насправді вчені помітили, що сміття накопичується в найглибших і найвіддаленіших частинах Середземного моря.

Зазначимо, що западина Каліпсо розташована за 60 кілометрів на захід від узбережжя Пелопоннесу в Греції, у так званому Грецькому жолобі. Западина розташована в зоні високої сейсмічності через активні розломи, вона також оточена доволі крутим, східчастим рельєфом і має схили заввишки в тисячі метрів, а також майже плоске дно. Внутрішня частина западини, глибиною понад 5000 метрів, має ниркоподібну форму і розміри приблизно 20 км на 5 км.

Яким же чином сміття опинилося так глибоко під товщею води? За словами співавтора дослідження, професора кафедри динаміки Землі та океану і директора кафедри стійкої синьої економіки Університету Баффало, Мікеля Каналса, насправді сміття надходить у западину Каліпсо з кількох різних джерел, як морських, так і наземних. Воно могло потрапити туди різними шляхами, включно з далеким перенесенням океанічними течіями, так і прямим скиданням

Сміття, виявлене міжнародною групою в безодні Каліпсо Фото: Средиземное море мусор

Деякі легкі відходи, такі як пластик, ймовірно, надходять на морське дно з узбережжя. Деякі види пластику, як-от пакети, дрейфують прямо над дном, поки не будуть частково або повністю поховані, або не розпадуться на більш дрібні фрагменти. Під час дослідження вчені також виявили докази того, що човни скидають мішки зі сміттям. Фактично, дані вказують на те, що жоден сантиметр Середземного моря сьогодні не є чистим.

Не менш тривожним є й те, що западина Каліпсо — закрита западина, що лише сприяє накопиченню сміття всередині. Слабкі течії в жолобі — близько двох сантиметрів на секунду і, у виняткових випадках, 18 — також сприяють осадженню легкого сміття на дні.

Раніше Фокус писав про те, що виявили вчені на дні Маріанської западини на глибині 11 км.