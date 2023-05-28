Планета высыхает. На Земле быстро исчезает пресная вода, в чем причина

За последние 30 лет исчезло в 17 раз больше воды, чем находится в самом большом водохранилище США.

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Ученые выяснили, что за последние 30 лет больше половины самых больших озер и водохранилищ на Земле потеряли сотни кубических километров воды. Изменения климата становятся все более заметными и более угрожающими для людей, пишет Live Science.

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Сейчас в озерах и водохранилищах находится примерно 87% всей пресной воды на Земле. Но ученые, опубликовавшие новое исследование в издании Science, заявляют о том, что эти водные резервуары стремительно теряют воду. Виновником этого является как изменение климата, так и увеличение потребления воды человеком.

По словам авторов исследования, 53% самых больших озер и водохранилищ на Земле сейчас содержат в себе намного меньше воды, чем 30 лет назад. За эти годы исчезло более 600 кубических километров воды, что в 17 раз больше, чем хранится в самом большом водохранилище США – Мид (находится в штате Невада).

Как показало исследования только 25% вышеуказанных водоемов имеют сейчас больше воды, чем 30 лет назад, но в то же время примерно 25% населения планеты живет как раз рядом с высыхающими озерами.

По словам ученых, озера теряют воду не только в более засушливых регионах Земли, но в более влажных. Ученые пришли к выводу, что глобальная потеря пресной воды на планете имеет более угрожающий характер, чем считалось раньше.

Уменьшение количества воды в крупных озерах означает, что люди могут использовать в меньшем количестве этот ресурс, как для питья, так и для использования в сельском хозяйстве и промышленности. Снижения уровня воды также негативно влияет на существование популяций местных рыб и птиц, что грозит их исчезновением.

Ученые называют главными причинами глобальной потери пресной воды на поверхности планеты, а именно в озерах, повышение температуры и увеличение потребления воды людьми. В то время, как главной причиной потери воды в водохранилищах ученые назвали накопление осадочных пород.

Исследователи пока точно не знают, высохнут ли в скором времени все самые большие озера и водохранилища, ведь это зависит от многих факторов. Но современное их состояние действительно пугает.

Ученые считают, что если глобальное потепление будет только усиливаться, а люди будут забирать все больше воды для своих нужд из вышеуказанных водоемов, то ситуация с пресной водой на Земле значительно ухудшится.

В новом исследовании сказано, что правительства стран мира должны принять срочные меры по спасению крупных озер и водохранилищ от высыхания, иначе нас ждет катастрофа с питьевой водой.

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