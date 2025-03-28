Ментол приховує небезпеку: вчені заявили, що вагітним не варто курити деякі вейпи

Останніми роками ароматизовані електронні сигарети привабили багатьох людей, зокрема майбутніх мам, які шукають альтернативу традиційному палінню. Однак нове дослідження показало, що деякі добавки в цих електронних сигаретах можуть становити непередбачену небезпеку під час вагітності.

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Про це пише UCR.

Дослідження, проведене вченими Каліфорнійського університету в Ріверсайді й опубліковане в журналі STEM CELLS Translational Medicine, пролило світло на потенційну небезпеку ментолу — поширеного ароматизатора в електронних сигаретах — для ембріонального розвитку.

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Дослідницька група під керівництвом аспіранта біоінженерії Шабнам Етемаді та професора Прю Талбот використовувала людські ембріональні стовбурові клітини (hESCs) для моделювання ранніх стадій розвитку. Вони виявили, що навіть низькі концентрації ментолу можуть активувати канали, пов'язані зі стресом, відомі як канали перехідного рецепторного потенціалу (TRP) у цих клітинах.

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Особливе занепокоєння вчених викликала активація ментолом каналу TRPA1. Дослідники спостерігали уповільнення росту клітин, збільшення їхньої смертності та аномальний рух клітин — фактори, що можуть порушити критичну фазу розвитку, яка називається гаструляцією.

Гаструляція необхідна для формування трьох первинних зародкових шарів ембріона, які згодом диференціюються в усі органи і тканини. Порушення на цьому етапі можуть підвищити ризик розвитку структурних вроджених дефектів через неправильний розподіл клітин.

Ці результати узгоджуються з більш широкою стурбованістю з приводу використання електронних сигарет під час вагітності. Центри з контролю і профілактики захворювань США (CDC) наголошують, що вплив нікотину може завдати шкоди розвитку мозку і легенів плода, що може призвести до низької ваги і передчасних пологів.

З огляду на потенційні ризики, виявлені в цьому дослідженні, фахівці охорони здоров'я радять вагітним жінкам уникати використання електронних цигарок із ментолом доти, доки детальніші дослідження не прояснять їхню безпеку.

Професор Талбот наголошує на важливості обережності, заявляючи, що від використання електронних сигарет під час вагітності слід відмовитися доти, доки вплив ароматичних речовин, таких як ментол, не буде повністю вивчено.

Раніше Фокус писав про те, що в Бразилії народилася дитина вагою 7,3 кг. Маля народилося зі зростом 60,9 см і з'явилося на світ у результаті кесаревого розтину.

Також Фокус писав про те, що гормональні контрацептиви підвищують ризик раку грудей. Нове дослідження припускає, що всі типи гормональних контрацептивів можуть підвищувати ризик розвитку раку молочної залози.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.