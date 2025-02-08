Визначає ризик передчасних пологів: учені назвали найважливіший вітамін для вагітних

Вітаміни неймовірно важливі для надійної роботи нашого організму, а у вагітних, які харчуються за двох, вони відіграють особливу роль. Нещодавно вчені дізналися, що один із них зовсім може вплинути як на розвиток плода, так і на успішність самої вагітності.

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Процес вагітності — це тонкий баланс харчування, гормонів і розвитку плода, і одна з основних поживних речовин відіграє більш важливу роль, ніж вважалося раніше, з'ясували вчені. Хоча вітамін D відомий своєю користю для здоров'я кісток і м'язів, нові дослідження показують, що він також може бути ключовим фактором для росту плода та успішності пологів, пише Technology Networks.

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Нещодавнє дослідження вчених пролило нове світло на те, як рівень вітаміну D в організмі матері на ранніх термінах вагітності може впливати на ризик передчасних пологів і особливості росту плода.

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Наукова робота, проведена під керівництвом доктора Елісон Лісон Гернанд, доцента кафедри дієтології Університету штату Пенсільванія, і опублікована на основі даних дослідження nuMoM2b, вивчала цей незрозумілий зв'язок. У роботі взяла участь 351 вагітна жінка, а вчені проаналізували концентрацію 25-гідроксивітаміну D [25(OH)D] в їхній сироватці крові у два ключові моменти — на 6-13 і 16-21 тижнях вагітності. Потім дослідники порівняли рівень вітаміну D з показниками росту плода і наслідками вагітності, включно з частотою передчасних пологів.

Результати показали, що у жінок з рівнем вітаміну D у першому триместрі вагітності нижче 40 нмоль/л ймовірність передчасних пологів була в 4,35 раза вищою, ніж у тих, чий рівень становив 80 нмоль/л і вище. Це свідчить про те, що дефіцит вітаміну D на ранніх термінах вагітності може бути значним фактором ризику подібних ускладнень.

Дослідження також виявило кореляцію між рівнем вітаміну D на ранніх термінах вагітності та лінійним ростом плода, хоча для ваги або окружності голови значущого зв'язку не було відзначено. Утім, що цей зв'язок спостерігався тільки в першому триместрі, можливо, тому, що в більшості учасниць рівень вітаміну D підвищувався в міру розвитку вагітності.

Для майбутніх матерів ці результати можуть слугувати чудовим нагадуванням важливості раннього пренатального харчування. У той час як акушери вже приділяють особливу увагу таким поживним речовинам, як залізо і фолати, це дослідження припускає, що вітамін D також має бути в полі зору медицини для здоров'я вагітних. Доктор Селеста Бек, перша авторка дослідження, зазначила, що, хоча не всі жінки потребують добавок, контроль рівня вітаміну D може допомогти оптимізувати розвиток плода і знизити ризик передчасних пологів.

Дефіцит вітаміну D трапляється частіше, ніж багато хто думає, і зачіпає приблизно 40-60% населення світу, включно з жінками, які виношують дітей. При цьому передчасні пологи залишаються однією з основних причин дитячої смертності: близько 10% пологів в одних тільки США щорічно відбуваються передчасно згідно зі звітами вчених.

Забезпечення достатнього споживання вітаміну D за допомогою сонячного опромінення, дієти або добавок може стати простою, але ефективною стратегією для поліпшення успішного перебігу вагітності.

Незважаючи на те, що дане дослідження дає цінні відомості, його авторам необхідні додаткові дослідження для визначення оптимального часу і дозування прийому вітаміну D під час вагітності для того, щоб скласти точний спосіб його впровадження в дієтичні рекомендації. Поки ж учені дізналися, що вітамін D відіграє набагато важливішу роль у здоров'ї матері та плода, слугуючи нагадуванням необхідності ретельного планування харчування до і під час вагітності.

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