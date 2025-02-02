Страждають настрій і сон: учені розповіли, як на нас впливає дефіцит вітаміну D

Наука довгий час пов'язує вітамін D з нашим настроєм і зарядом енергії, але у його нестачі є набагато серйозніші наслідки та ознаки. Одне з таких ускладнень на тлі дефіциту вітаміну D може порушити наш відпочинок.

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Вітамін D відіграє найважливішу роль у підтримці здоров'я загалом, а дослідження вчених уже не раз підкреслювали його вплив на якість сну і рівень енергії. Дослідження показують, що недостатній рівень вітаміну D може призводити до денної втоми і сонливості, а також порушувати режим сну, спричиняючи частіші нічні пробудження і скорочуючи загальну тривалість сну, що вчені називають однією з найочевидніших ознак дефіциту вітаміну, пише PsyBlog.

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Дослідники припускають, що вітамін D впливає на ключові нейротрансмітери і маркери запалення, які беруть участь у регуляції сну. Крім того, втома, пов'язана з дефіцитом вітаміну D, може бути викликана порушенням функції мітохондрій, оскільки для ефективної роботи цих клітинних "електростанцій" необхідна достатня кількість цього вітаміну.

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Щастя тане на очах: учені розповіли про причини дефіциту вітаміну D та його наслідки

Дефіцит вітаміну D — широко поширена проблема, від якої страждає майже половина населення планети. Хоча організм може отримувати його з дієтичних джерел, як-от жирна риба та яйця, для більшості людей основним способом підтримання достатнього рівня вітаміну D залишається сонячне світло. Усього 20 хвилин денного світла зазвичай достатньо для задоволення добової потреби у вітаміні D. Однак ризик його дефіциту підвищується під впливом кількох чинників, зокрема похилого віку, поганого харчування, проживання в північних широтах і проведення більшої частини дня в приміщенні — проблема поглиблюється зростаючою урбанізацією.

Дефіцит вітаміну D пов'язаний не тільки з порушеннями сну і втомою, а й з різними проблемами зі здоров'ям. Він пов'язаний із поганим настроєм, м'язовою слабкістю, когнітивними порушеннями, проблемами з травленням і головними болями. Крім того, вітамін D необхідний для мінералізації кісток, а отже, його тривалий дефіцит підвищує ризик переломів.

Масштабний огляд учених, опублікований у журналі Osteoporosis International, показав, що його дефіцит особливо поширений на Близькому Сході та в Південній Азії. Це багато в чому пояснюється традиційним одягом, який закриває більшу частину шкіри, перешкоджаючи достатньому впливу сонячного світла. Міський спосіб життя ще більше посилює проблему, оскільки сучасні робочі умови змушують багатьох людей проводити довгі години в приміщенні. Відхід від активного відпочинку в поєднанні з дієтичними звичками, в яких не вистачає продуктів, багатих на вітамін D, посилює ризик його дефіциту.

Сезонні зміни також відіграють свою роль: зимові місяці значно знижують здатність організму синтезувати вітамін D із сонячного світла, особливо в регіонах з обмеженим світловим днем. Останні дослідження підкреслюють важливість підтримання оптимального рівня вітаміну D не тільки для фізичного здоров'я, а й для психічного благополуччя.

Дослідження також засвідчили потенційний зв'язок між дефіцитом вітаміну D і підвищеним ризиком депресії та зниження когнітивних здібностей. Забезпечення достатнього споживання вітаміну D за допомогою дієти, добавок і регулярного перебування на свіжому повітрі може бути простою, але ефективною стратегією для поліпшення сну, рівня енергії та загального стану здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розкрили несподівану користь денного сну. Дослідники вважають, що легкий сон протягом дня здатний поліпшити концентрацію і пам'ять, і навіть запобігти руйнівній хворобі.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.